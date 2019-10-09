Changan привезет в Россию новый кроссовер

На сайте российского офиса марки из КНР появился тизерный анонс с изображением нового для отечественных потребителей «паркетника». Полностью автомобиль не видно, лишь фрагмент его передней части. Название модели тоже пока не раскрывается.

Но закрутить интригу китайским маркетологам в этот раз не удалось. Дело в том, что в таинственной новинке вполне определенно угадывается Changan CS55, прошедший обновление в конце августа. Новинку выдают характерный рисунок радиаторной решетки, светодиодные фары и С-образные дневные ходовые огни, вошедшие, к слову, в список обновлений.