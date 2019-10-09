Changan привезет в Россию новый кроссовер

На сайте российского офиса марки из КНР появился тизерный анонс с изображением нового для отечественных потребителей «паркетника». Полностью автомобиль не видно, лишь фрагмент его передней части. Название модели тоже пока не раскрывается.
Но закрутить интригу китайским маркетологам в этот раз не удалось. Дело в том, что в таинственной новинке вполне определенно угадывается Changan CS55, прошедший обновление в конце августа. Новинку выдают характерный рисунок радиаторной решетки, светодиодные фары и С-образные дневные ходовые огни, вошедшие, к слову, в список обновлений.
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», рестайлинговый CS55 богато оснащен электронными помощниками водителя. Среди них доработанная система рулевого управления, комплекс удержания машины в заданной полосе, а также функция распознавания дорожных знаков и адаптивное головное освещение. На родине переднеприводный кроссовер приводится в движение 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л. с., сочетающимся с шестиступенчатой МКП.
Напомним, сегодня бренд представлен на нашем рынке тремя моделями: Changan CS35, CS35 Plus и CS75. Среди автостроителей из Поднебесной в рейтинге продаж он занимает четвертое место с результатом в 1306 реализованных экземпляров за январь-сентябрь и положительной динамикой в 2% относительно того же периода прошлого года.