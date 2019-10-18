В России с помпой дебютировал новый Audi Q3

В арсенале нового Audi Q3 два мотора — 150-сильный объемом 1,4 л и двухлитровый мощностью 180 л. с. Первый двигатель агрегатирован с шестиступенчатым «автоматом», второй сочетается с семискоростной АКП S tronic и системой полного привода quattro.

Напомним, что заказы на новый «Ку третий» в России стартовали в начале сентября. Ценник на авто с младшим движком стартует от 2 253 000 рублей, а кроссовер с более производительным агрегатом оценили в 2 562 000. Ожидается, что «живые» машины приедут в шоу-румы в феврале 2020 года.