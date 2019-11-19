Bugatti планирует выпустить «бюджетный» кроссовер

В интервью журналу Bloomberg глава Bugatti Стефан Винкельманн рассказал, что в планах компании стоит совершенно новая модель с более «человечным» ценником. Она позволит нарастить объемы производства со 100 экземпляров в год до 600, а то и 700 авто.

Но в связи с этим возникли некоторые трудности: хотя сам бренд приносит неплохой доход, все же он не в состоянии запустить новый автомобиль самостоятельно. Но французы рассчитывают на инвестиции со стороны материнского концерна Volkswagen AG.

По предварительным данным, будущий конкурент Lamborghini Urus получит четырехместный салон, что дало повод даже назвать автомобиль «практичным». «Паркетник» будет передвигаться исключительно на электротяге и сможет похвастать внушительным ценником в 1 млн. евро (70,6 млн. рублей по актуальному курсу). Но по сравнению с Bugatti Chiron (а он оценивается в 2,5 млн. евро), новинку смело можно назвать бюджетной.