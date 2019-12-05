Volkswagen Nivus: первое видео новейшего бюджетного купе-кроссовера

Впервые о новейшем компактном кроссовере, построенном на платформе MQB A0, как и Volkswagen Polo, заговорили еще весной. Тогда модели прочили имя T-Sport. Но теперь пресс-служба бренда раскрыла настоящее название новинки: Volkswagen Nivus.

Автомобиль дебютирует в 2020 году в Бразилии, где и начнутся первые продажи. После чего «Нивус», по некоторым данным, выйдет и на другие рынки. Немцы даже показали авто на тизерном видео, правда, не полностью, а лишь некоторые детали его экстерьера.