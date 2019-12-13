В России начали собирать кроссоверы Skoda Karoq

Долгожданный Skoda Karoq стал третьей по счету моделью марки после Octavia и Kodiaq, сходящей с конвейера нижегородского предприятия, где автомобиль изготавливают по методу полного цикла. Сегодня «Карок» производят на трех заводах, не считая российского: в чешских Квасинах и Млада Болеславе, а также в китайском Нинбо.

Как заверяют в пресс-службе бренда, спрос на паркетник сильно превышает предложение, поэтому компания приняла решение запустить сборку еще на одном предприятии: с осени 2020 года автомобиль начнут делать в столице Словакии Братиславе.

Стоит отметить, что с начала производства наследник Yeti разошелся по миру тиражом, перевалившим за четверть миллиона. И популярность Karoq уверенно набирает обороты. Совсем скоро в статистику продаж модели вольются и российские показатели.

Напомним, что нашим соотечественникам на первых порах предложат Skoda Karoq в двух комплектациях — Ambition и Style. Начальный ценник на кроссовер в варианте Ambition с 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. и восьмискоростным «автоматом» — 1 515 000 рублей.