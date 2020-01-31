В России начали продавать компактный кроссовер Skoda Karoq

Паркетник Skoda Karoq представили мировой общественности весной 2017 года. После чего автомобиль вышел на европейские рынки, успев завоевать там популярность. И наконец он добрался до нашей страны. Модель уже начали собирать на производственных мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

Самый маленький в российской продуктовой линейке чешского бренда кроссовер доступен в двух комплектациях с 1,4-литровым TSI мощностью 150 л. с., работающим вкупе с восьмиступенчатым «автоматом» и передним приводом. Ценник на авто в версии Ambition стартует от 1 499 000 рублей, хотя раньше шла речь об 1 515 000. А покупка «Карок» Style выльется в 1 673 000.