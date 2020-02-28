В России начали принимать заказы на кроссовер Geely Coolray

Совершенно новый Geely Coolray, ориентированный, по признанию автостроителя, на миллениалов, доступен в двух комплектациях — Flagship и Flagship Sport. Паркетник из Поднебесной уже в младшей версии приятно удивляет оснащением под стать авто премиум-сегмента: светодиодными фарами, панорамной крышей с люком и атмосферной подсветкой салона.
Ребята из КНР, обещающие качественную отделку интерьера, снабдили Coolray мультимедийным комплексом с 10,25-дюймовым дисплеем, шестью динамиками и возможностью интеграции смартфона, а также системой бесключевого доступа и круиз-контролем. Кроме того, комфорта добавят ассистент парковки, камера кругового обзора и контроль слепых зон.
В Coolray Flagship Sport плюс к вышеперечисленному добавляется двухцветная окраска кузова с черной крышей, спойлер над пятой дверью, а также корпуса боковых зеркал, выполненные под карбон.
Под капотом новинки прячется 150-сильный турбомотор объемом 1,5 л, работающий в паре с семискоростным «роботом». Движок, кстати, был разработан совместно со специалистами Volvo.
Какие ценники повесят на новинку — пока секрет, но он будет раскрыт уже в ближайшее время. Напомним, что согласно Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), полученному моделью в России в конце прошлого года, в ассортименте Geely Coolray еще должен быть движок, «разогретый» до 177 «лошадей». Но пока не ясно, появится ли авто с таким мотором у дилеров.