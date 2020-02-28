В России начали принимать заказы на кроссовер Geely Coolray

В Coolray Flagship Sport плюс к вышеперечисленному добавляется двухцветная окраска кузова с черной крышей, спойлер над пятой дверью, а также корпуса боковых зеркал, выполненные под карбон.

Под капотом новинки прячется 150-сильный турбомотор объемом 1,5 л, работающий в паре с семискоростным «роботом». Движок, кстати, был разработан совместно со специалистами Volvo.

Какие ценники повесят на новинку — пока секрет, но он будет раскрыт уже в ближайшее время. Напомним, что согласно Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), полученному моделью в России в конце прошлого года, в ассортименте Geely Coolray еще должен быть движок, «разогретый» до 177 «лошадей». Но пока не ясно, появится ли авто с таким мотором у дилеров.