В России стартовали продажи Mitsubishi Eclipse Cross в лимитированной спецверсии

Ребята из Страны восходящего солнца решили порадовать нашего брата обновленным в сентябре кроссовером Mitsubishi Eclipse Cross в версии Black Edition, а также привлечь внимание к этой не очень популярной в России модели.

Паркетник Eclipse Cross Black Edition, представленный в двух комплектациях — Instyle 2WD и Ultimate 4WD — щеголяет фальшрадиаторной решеткой, накладками на бамперы и корпусами боковых зеркал угольного цвета. Такой же оттенок получили молдинги на двери, 18-дюймовые колесные диски и обивка потолка. У покупателей есть выбор цвета окраски кузова — черный, перламутровый белый, красный или серый металлики. Российские представители бренда утверждают, что количество таких автомобилей ограничено, Правда, не уточняют, каким числом. Ценник на переднеприводную новинку начинается от 1 920 000 рублей, а кроссовер с приводом на все колеса оценивается 2 266 000. Стоит отметить, что прайс паркетника «в черном» не отличается от стоимости стандартной модели.

Между тем, лидер продаж бренда — Mitsubishi Outlander — претерпел очередное обновление. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», автомобиль получил новые кресла, информационно-развлекательную систему с сервисами Yandex и полный привод Super All Wheel Control.