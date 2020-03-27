В России сертифицировали обновленный кроссовер Renault Kaptur

В общедоступной базе Росстандарта появилось дополненное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Renault Kaptur. Документ подтверждает, что на вооружение паркетника встанет 150-сильная турбированная «четверка» объемом 1,3 л, агрегатированная с вариатором,. Привод — передний, либо полный. Кроме того, авто оснастят электроусилителем руля.

Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, от «Арканы» новинке достанется не только движок: купе-кроссовер поделится с ней и платформой. Напомним, что Kaptur базируется на одной «тележке» с бюджетным Duster.

Внешних изменений автомобиль не обещает, зато анонсирует полностью перелицованный интерьер.

Точная дата дебюта рестайлингового кроссовера пока не называется. Известно лишь, что автомобиль представят в первом полугодии 2020 года.

Сегодня в ассортименте «Каптюра» — два двигателя: 1,6-литровый мощностью 114 л. с., работающий с пятиступенчатой «механикой» или CVT, а также агрегат на 2 л, развивающий до 143 сил, сочетающийся с шестискоростной МКП, либо с «автоматом» о четырех скоростях.