Volkswagen Nivus: раскрыта дата премьеры новейшего кроссовера

Volkswagen Nivus — новейший купеобразный кроссовер — построят на платформе MQB A0, как и Volkswagen Polo. Эта «тележка» не предполагает полного привода. В первую очередь продажи паркетника начнутся в Бразилии летом, после чего автомобиль поступит и на другие рынки.
Ожидается, что компактная модель доберется и до европейских покупателей. Если это и произойдет, то не раньше 2021 года. Эксперты не исключают появления авто и в российских шоу-румах, но говорить об этом пока рановато.
Nivus представят 29 апреля. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», кроссоверу прочат трехцилиндровый наддувный мотор мощностью до 130 л. с., работающий вкупе с шестискоростным «автоматом», а в список оснащения включат адаптивный круиз-контроль. Но совсем скоро предположениям не останется места, остается дождаться премьеры.
Между тем, зарубежные СМИ растиражировали известие о том, что Volkswagen собирается отказаться от создания новых кроссоверов и сосредоточиться на продвижении уже существующих моделей, что более актуально в текущих экономических условиях.