Volkswagen Nivus: раскрыта дата премьеры новейшего кроссовера

Volkswagen Nivus — новейший купеобразный кроссовер — построят на платформе MQB A0, как и Volkswagen Polo. Эта «тележка» не предполагает полного привода. В первую очередь продажи паркетника начнутся в Бразилии летом, после чего автомобиль поступит и на другие рынки.

Ожидается, что компактная модель доберется и до европейских покупателей. Если это и произойдет, то не раньше 2021 года. Эксперты не исключают появления авто и в российских шоу-румах, но говорить об этом пока рановато.