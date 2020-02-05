Volkswagen представил новый компактный кросcовер под старым названием

Свежеиспеченный Volkswagen Taigun представляет собой перелицованную версию Volkswagen T-Cross — компактный кроссовер, уже полтора года как представленный на рынках Европы, КНР и Южной Америки.
Как и длиннобазный «Ти-Кросс», новинка растянулась на 4,2 м с колесной базой в 2,65 м, отличаясь исполнением бамперов и дизайном интерьера.
Taigun возведен на платформе MQB A0 IN, доработанной специально для Индии. Кстати, инженеры уделили много внимания проходимости авто, нарастив клиренс до 205 мм (со 184 мм).
Новый Taigun оснастили экономичной 130-сильной бензиновой турбированной «четверкой» объемом 1,5 л, умеющей при небольших нагрузках отключать цилиндры. На выбор предусмотрен еще один бензиновый мотор с наддувом — литровый мощностью 115 л. с. В пару к ним определили шестиступенчатую «механику», либо «робот» о семи скоростях.
Не исключено, что «Тайгун» в будущем получит еще и двигатель, работающий на природном газе. А вот дизельные движки для новой модели немцы, похоже, решили обойти стороной. Впрочем, как и систему полного привода.
Но конвейер VW Taigun встанет ближе к концу года или в начале следующего. Эксперты поговаривают, что автомобиль будет продаваться и в России. Но официального подтверждения сему факту пока, увы, нет.