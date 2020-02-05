Volkswagen представил новый компактный кросcовер под старым названием

Свежеиспеченный Volkswagen Taigun представляет собой перелицованную версию Volkswagen T-Cross — компактный кроссовер, уже полтора года как представленный на рынках Европы, КНР и Южной Америки.

Как и длиннобазный «Ти-Кросс», новинка растянулась на 4,2 м с колесной базой в 2,65 м, отличаясь исполнением бамперов и дизайном интерьера.

Taigun возведен на платформе MQB A0 IN, доработанной специально для Индии. Кстати, инженеры уделили много внимания проходимости авто, нарастив клиренс до 205 мм (со 184 мм).