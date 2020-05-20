3 самых простых и эффективных метода уберечь покрышки от преждевременного износа

Новые условия диктуют новые правила, а отказ от их соблюдения точно приведет к определенному дискомфорту. Другими словами — к необоснованным тратам, которых можно было бы избежать. В условиях экономической нестабильности, в которую мы все погружаемся со скоростью кирпича, брошенного в колодец, дополнительные расходы становятся совсем уж моветоном. То, на что вчера многие могли махнуть рукой, сегодня уже становится обязательным. Коснется новый миропорядок и отношения к покрышкам. Ведь новый комплект обойдется в копейку, заработать которую становится все сложнее.

Даже самый бюджетный вариант — стандартный набор шин для легковушки — стоит около 20 000 рублей. Счастливые обладатели кроссоверов заплатят за 4 новых колеса минимум 30 000 рублей, а богачи на внедорожниках раскошелятся на все 50 000 рублей. Гарантированного интервала жизни у «резины» нет. Все зависит лишь от хозяина.

Чтобы уберечь дорогостоящий «расходник», сэкономив таким нехитрым образом семейный бюджет, потребуется немного старания и толика знаний. Манеру езды, методики торможения и состояние дорог мы обсуждать не станем, ибо это бесполезно. Ни то, ни другое, ни третье не изменить. Зато можно подкорректировать ключевые ошибки, которые и ведут к преждевременному выходу шин из строя.