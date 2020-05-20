3 самых простых и эффективных метода уберечь покрышки от преждевременного износа

Новые условия диктуют новые правила, а отказ от их соблюдения точно приведет к определенному дискомфорту. Другими словами — к необоснованным тратам, которых можно было бы избежать. В условиях экономической нестабильности, в которую мы все погружаемся со скоростью кирпича, брошенного в колодец, дополнительные расходы становятся совсем уж моветоном. То, на что вчера многие могли махнуть рукой, сегодня уже становится обязательным. Коснется новый миропорядок и отношения к покрышкам. Ведь новый комплект обойдется в копейку, заработать которую становится все сложнее.
Даже самый бюджетный вариант — стандартный набор шин для легковушки — стоит около 20 000 рублей. Счастливые обладатели кроссоверов заплатят за 4 новых колеса минимум 30 000 рублей, а богачи на внедорожниках раскошелятся на все 50 000 рублей. Гарантированного интервала жизни у «резины» нет. Все зависит лишь от хозяина.
Чтобы уберечь дорогостоящий «расходник», сэкономив таким нехитрым образом семейный бюджет, потребуется немного старания и толика знаний. Манеру езды, методики торможения и состояние дорог мы обсуждать не станем, ибо это бесполезно. Ни то, ни другое, ни третье не изменить. Зато можно подкорректировать ключевые ошибки, которые и ведут к преждевременному выходу шин из строя.
Хранение
Важнейшим залог долгого «здравствования» резины является соблюдение правил хранения: никаких балконов и задних дворов, только закрытое от солнца и воды помещение, в котором не должно быть слишком жарко или слишком холодно. Идеальный вариант — теплый гараж или кладовка.
Собранные колеса — резина на дисках — нужно хранить только стопкой, друг на друге, желательно положив на фанерку, а не на землю. Идеальный вариант — стеллаж. Также можно подвешивать каждое колесо вдоль стены, а вот вариант вертикального хранения сократит срок службы покрышек. И да, раз в месяц нужно колеса переворачивать, дабы избежать деформации.
Отдельные шины нужно хранить только вертикально, выделив отдельную полку на стеллаже. Все остальные варианты никак несовместимы с идеей пролонгации жизненного пути колеса. Деформация, которую можно получить всего за сезон неправильного хранения, скажется и на износе самой шины, и на комфорте и безопасности управления автомобилем, и на сроке службы подвески.
Шиномонтаж
Самостоятельный шиномонтаж — дело давно минувших дней, сегодня мало, кто согласится менять шины своими руками. Абсолютное большинство поедет к специалистам, которые предложат сделать балансировку. Это дополнительная услуга, которая потребует, что естественно, дополнительных затрат, но надо соглашаться.
Причина проста и лежит на поверхности: если колесо разбалансировано, то оно, увы, не будет двигаться по нужной траектории, круг превратится в овал. Руль пустится в пляс, вся «специфика» российского асфальта утроится, а резина начнет неравномерно изнашиваться. Неравномерно, невероятно быстро и совершенно не по тому сценарию, что закладывал производитель. Так что каждое колесо нужно отбалансировать. Дешевле будет.
Ежедневный контроль
Самый сильный износ покрышек происходит от регулярной езды на спущенных колесах. Недостаточное давление в шине убивает резину быстрее, чем камни, гвозди и плохая дорога. Считается, что колеса на велосипеде нужно покачивать каждые две недели. Но там и нагрузки, и пробеги, конечно, не те, что на автомобиле. Как же часто нужно доставать насос из багажника? Практика показывает, что еженедельного технологического контроля достаточно, чтобы сберечь резину от повышенного истирания.
Но визуальный осмотр нужно проводить каждый день: глазами можно увидеть и спущенное колесо, и отсутствие на своем месте балансировочного груза, и потерянный колпачок ниппеля. Минутного обхода во время прогрева двигателя будет достаточно, чтобы заметить серьезные проблемы. А вот «методом покачивания ногой» могут диагностировать недостаток давления только очень серьезные профи, которые, что удивительно, есть на каждой парковке. Ну или они так думают.
Излишняя валкость автомобиля, неточность рулевого управления, ранее машине не свойственная, и странное поведение при перестроении также могут быть следствием спущенных колес. Как, впрочем, и повышенный расход топлива. Но заметить такие изменения смогут только те, кто слушает и слышит свой автомобиль, знает его «повадки». Одним словом, опытный водитель.
Другое дело, что «опытным водителем» сегодня предстоит стать каждому, потому что именно опыт и внимание могут значительно снизить стоимость владения машиной. Все остальные автомобилисты обречены пересесть на общественный транспорт, потому что машина очень скоро станет символом достатка.