Как будет выглядеть новый Haval H6 снаружи и внутри

Будущий Haval H6, судя по всему, получит внешность, выполненную в одном стиле с F7 и будет кардинально отличаться от актуальной модели. Кроссовер сможет похвастать новой пятиугольной радиаторной решеткой и современной зауженной оптикой.

В салоне найдутся цифровая приборка, как бы парящая над передней панелью. Судя по всему, авто лишится привычного рычага переключения передач в случае с «автоматом»: его заменит шайба.