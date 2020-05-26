Как будет выглядеть новый Haval H6 снаружи и внутри

Будущий Haval H6, судя по всему, получит внешность, выполненную в одном стиле с F7 и будет кардинально отличаться от актуальной модели. Кроссовер сможет похвастать новой пятиугольной радиаторной решеткой и современной зауженной оптикой.
В салоне найдутся цифровая приборка, как бы парящая над передней панелью. Судя по всему, авто лишится привычного рычага переключения передач в случае с «автоматом»: его заменит шайба.
Отметим, что Haval H6 — мировой лидер продаж «поднебесной» марки — в России тоже довольно популярен, обгоняет его только F7. Сегодня нашим соотечественникам предложен паркетник, оснащенный безальтернативным бензиновым 1,5-литровым мотором мощностью 143 л. с., агрегатированный с шестиступенчатой «механикой» либо с АКП с аналогичным числом скоростей, а также с передним или полным приводом — на выбор.
Между тем, в Сеть просочилась информация, что H6 вскоре покинет российский рынок. По некоторым данным, в запасе у дилеров осталось около 500 экземпляров, а новых отгрузок в ближайшее время не предвидится. Вероятно, модель вернется в нашу страну либо обновленной, либо сменившей поколение.