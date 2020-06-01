В российские шоу-румы привезли KIA Seltos в бюджетных вариантах

В середине апреля 2020 года на калининградском заводе «Автотор» по технологии полного цикла, включающего сварку и покраску, начали собирать компактный KIA Seltos с младшим 1,6-литровым мотором мощностью 123 л. с. Движок сочетается с «механикой» и передним приводом либо с АКП и системой привода на все колеса. Теперь же такие паркетники прикатили в шоу-румы. Ценник начинается от 1 119 900 рублей.

Напомним, что в начале марта для наших соотечественников стартовали продажи Seltos с более производительными движками: 147-сильным объемом 2 л и турбомотором на 1,6 л, развивающим до 175 сил. Первый подружили с вариатором, а второй — с семискоростным «роботом». Привод — полный или передний.