В России начали продавать новейший кроссовер KIA XCeed

Кроссовер KIA XCeed предложен россиянам в четырех комплектациях и вооружен двумя бензиновыми турбомоторами — на выбор — 1,4-литровым мощностью 140 л. с (242 Нм максимального крутящего момента) и 200-сильным объемом 1,6 л (265 Нм). Оба движка агрегатированы с семискоростным «роботом» с парой сцеплений и, повторимся, передним приводом.
XCeed в базовой версии Luxe получил светодиодные фары, дневные ходовые огни и фонари. Кроме того, в списке оснащения авто по умолчанию имеются «противотуманки», фронтальные и боковые айрбэги, а также боковые шторки безопасности, восьмидюймовый монитор и шесть динамиков мультимедийной системы и коробка передач с подрулевым переключателем.
Ценник на новинку никак нельзя назвать бюджетным. Он стартует от 1 499 900 рублей, что на полмиллиона выше, нежели прайс KIA Soul, а также ощутимо больше стоимости паркетников Seltos и Sportage. Интересно, что позволит модели завоевать внимание наших соотечественников? Уж точно, не цена.
Возможно, ребята из Страны утренней свежести делают ставку на богатую начинку: авто щеголяет внушительным букетом систем активной безопасности. Среди них найдутся контроль давления в шинах, ассистент, помогающий стартовать на подъеме, и система экстренного торможения, а еще датчик света, паркетроники и камера заднего вида.
Но сможет ли двухзонный климат-контроль и система выбора режимов движения компенсировать отсутствие полного привода? Большой вопрос, ответ на который будет найден после того, как автостроитель через какое-то время обнародует отчет о продажах автомобиля.
Напомним, что KIA XCeed стал четвертым по счету (и заключающим) представителем семейства Ceed. Теперь вся четверка есть на рынке и нашей страны: пятидверный хетчбэк Ceed, универсал Ceed SW, ProCeed в кузове shooting brake, а теперь и кроссовер.