В России начали продавать новейший кроссовер KIA XCeed

Кроссовер KIA XCeed предложен россиянам в четырех комплектациях и вооружен двумя бензиновыми турбомоторами — на выбор — 1,4-литровым мощностью 140 л. с (242 Нм максимального крутящего момента) и 200-сильным объемом 1,6 л (265 Нм). Оба движка агрегатированы с семискоростным «роботом» с парой сцеплений и, повторимся, передним приводом.

XCeed в базовой версии Luxe получил светодиодные фары, дневные ходовые огни и фонари. Кроме того, в списке оснащения авто по умолчанию имеются «противотуманки», фронтальные и боковые айрбэги, а также боковые шторки безопасности, восьмидюймовый монитор и шесть динамиков мультимедийной системы и коробка передач с подрулевым переключателем.

Ценник на новинку никак нельзя назвать бюджетным. Он стартует от 1 499 900 рублей, что на полмиллиона выше, нежели прайс KIA Soul, а также ощутимо больше стоимости паркетников Seltos и Sportage. Интересно, что позволит модели завоевать внимание наших соотечественников? Уж точно, не цена.