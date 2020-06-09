Стало точно известно, как будет выглядеть кроссовер Haval H6 нового поколения

Со сменой поколения абсолютный бестселлер марки — Haval H6 — получит новую внешность, выполненную в одном корпоративном стиле с более молодым F7 и его купеобразным братом F7x. Среди схожих черт можно отметить шестиугольную массивную решетку радиатора, узкую головную оптику сложной формы и оформление противотуманных огней.
А вот фонари выполнены иначе: их объединила горизонтальная светодиодная полоса, а хромированный молдинг разместился ниже. Салон нового паркетника украшают декоративные вставки медного цвета.
Кроме того, на передней панели видны два так называемых «парящих» экрана, один выполняет функцию приборной панели, а второй — экрана мультимедийной системы и пульта управления климатической установки. Кнопок — минимум, вместо рычага переключения передач — шайба.
По инсайдерским данным, первые экземпляры Haval H6 следующей генерации на родине сойдут с конвейера уже в июле, а на рынке автомобиль появится в августе.
Между тем дореформенный H6 покидает российскую продуктовую линейку вместе с компактным H2. Вернется ли модель новой итерации, пока не известно. Зато стартовали продажи рамного внедорожника H5: его производство, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», локализовали на заводе под Тулой.