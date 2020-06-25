Дебютировал компактный Opel Mokka нового поколения

Фото: Opel
После нескольких тизеров Opel Mokka второго поколения наконец-то показал себя во всей красе. Кроссовер перебазировался на новую платформу, стал короче и шире предшественника, а также получил «зеленую» версию. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, чем порадует паркетник, а также узнал сроки выхода модели на рынок.

Впервые маленький Opel Mokka дебютировал в 2012 году на Женевском мотор-шоу. И, к слову, произвел настоящий фурор на российском рынке. Теперь же кроссовер сменил поколение, а вместе с ним и «тележку», переехав на CMP (Common Modular Platform) последней версии.

Модель стала короче на 125 мм и теперь в длину достигает 4153 мм. При этом колесная база подросла на 3 мм до 2557 мм, а ширина — на 10 мм до 1787 мм. Багажник новинки вмещает 350 л поклажи.

В арсенале авто будут и бензиновые, и дизельные моторы, но их характеристики, видимо, раскроют позднее. Кроме того, Mokka обзаведется силовой установкой, «питающейся» исключительно электричеством. Ее характеристики в секрете держать не стали.

Opel Mokka-e приводится в движение электромотором мощностью 100 кВт (136 л. с.) с максимальным крутящим моментом в 260 Нм. Двигатель может работать в трех режимах — Normal, Eco и Sport. Тяговая батарея обеспечивает запас хода в 322 км, а максимальная скорость ограничена 150 км/ч.

Внешность «Мокки» изменилась кардинально. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», модель щеголяет радиаторной решеткой, объединенной в единый блок с головной оптикой. Конструкция эта получила название Vizor. По центру пятой двери появилась надпись с названием модели.

Кстати, уже в стартовой комплектации мини-кроссовер обещает полностью светодиодную оптику. В версиях побогаче доступны матричные фары. В салоне водителя встретят два экрана — 10-дюймовая «приборка» и тачскрин мультимедийного комплекса диагональю 12 дюймов.

Дилеры начнут принимать заказы на второй Opel Mokka ближе к концу лета 2020 года, а «живые» машины появятся на рынке только в начале 2021-го. Правда, речь идет о Европе. А прикатит ли автомобиль к российским потребителям — ясности нет. Но будем надеяться, что «малыш» все-таки доберется до наших краев: у него есть все шансы на успех, конечно, если не подкачает прайс.

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25 июня 2020
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