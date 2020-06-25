Дебютировал компактный Opel Mokka нового поколения

Впервые маленький Opel Mokka дебютировал в 2012 году на Женевском мотор-шоу. И, к слову, произвел настоящий фурор на российском рынке. Теперь же кроссовер сменил поколение, а вместе с ним и «тележку», переехав на CMP (Common Modular Platform) последней версии.

Модель стала короче на 125 мм и теперь в длину достигает 4153 мм. При этом колесная база подросла на 3 мм до 2557 мм, а ширина — на 10 мм до 1787 мм. Багажник новинки вмещает 350 л поклажи.

В арсенале авто будут и бензиновые, и дизельные моторы, но их характеристики, видимо, раскроют позднее. Кроме того, Mokka обзаведется силовой установкой, «питающейся» исключительно электричеством. Ее характеристики в секрете держать не стали.