Китайский FAW привезет в Россию новый кроссовер

В общедоступной базе Федерального института промышленной собственности появились патенты на два новых товарных знака. Первый — Bestune. Речь идет о суббренде автостроителя FAW, пришедшем на смену Besturn. Второй — Bestune T77 — новейший среднеразмерный кроссовер, разработанный совместно с инженерами корпрации Xiaomi и по-другому именуемый FAW X60.

Паркетник впервые представили весной 2018 года на Пекинском автосалоне в качестве шоу-кара T-Concept. В ноябре стартовали продажи модели на родине. Тогда же поползли слухи, оказавшиеся близки к истине, что у авто есть все шансы приехать и к российским дилерам.