Китайский FAW привезет в Россию новый кроссовер

Фото: funtasticko.net
По всей видимости, «коронакризис» не смог поменять планы компании FAW по выводу на российский рынок совершенно нового кроссовера. Китайский автостроитель запатентовал в нашей стране названия своего суббренда и паркетника. С документами ознакомился портал «АвтоВзгляд».

В общедоступной базе Федерального института промышленной собственности появились патенты на два новых товарных знака. Первый — Bestune. Речь идет о суббренде автостроителя FAW, пришедшем на смену Besturn. Второй — Bestune T77 — новейший среднеразмерный кроссовер, разработанный совместно с инженерами корпрации Xiaomi и по-другому именуемый FAW X60.

Паркетник впервые представили весной 2018 года на Пекинском автосалоне в качестве шоу-кара T-Concept. В ноябре стартовали продажи модели на родине. Тогда же поползли слухи, оказавшиеся близки к истине, что у авто есть все шансы приехать и к российским дилерам.

  • Фото: Федеральный институт промышленной собственности
  • Фото: Федеральный институт промышленной собственности

T77 предлагался в Поднебесной со 143-сильным бензиновым мотором объемом 1,2 л, сочетающийся с шестискоростной «механикой» или с семидиапазонным «роботом». С каким движком модель будет представлена у нас, пока неизвестно. Но вскоре все тайное станет явным: по некоторым данным, новинка будет доступна в четвертом квартале 2020 года.

Напомним, что сегодня в российской продуктовой линейке FAW имеется три модели: два кроссовера Besturn X80 и Besturn X40, а также седан Besturn B30. Начальные ценники всей троицы не перешагивают через отметку в 1 млн. рублей. Будем надеяться, что и Bestune T77 тоже порадует наших соотечественников доступным прайсом.

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20 июля 2020
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