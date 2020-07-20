Китайский FAW привезет в Россию новый кроссовер

В общедоступной базе Федерального института промышленной собственности появились патенты на два новых товарных знака. Первый — Bestune. Речь идет о суббренде автостроителя FAW, пришедшем на смену Besturn. Второй — Bestune T77 — новейший среднеразмерный кроссовер, разработанный совместно с инженерами корпрации Xiaomi и по-другому именуемый FAW X60.
Паркетник впервые представили весной 2018 года на Пекинском автосалоне в качестве шоу-кара T-Concept. В ноябре стартовали продажи модели на родине. Тогда же поползли слухи, оказавшиеся близки к истине, что у авто есть все шансы приехать и к российским дилерам.
T77 предлагался в Поднебесной со 143-сильным бензиновым мотором объемом 1,2 л, сочетающийся с шестискоростной «механикой» или с семидиапазонным «роботом». С каким движком модель будет представлена у нас, пока неизвестно. Но вскоре все тайное станет явным: по некоторым данным, новинка будет доступна в четвертом квартале 2020 года.
Напомним, что сегодня в российской продуктовой линейке FAW имеется три модели: два кроссовера Besturn X80 и Besturn X40, а также седан Besturn B30. Начальные ценники всей троицы не перешагивают через отметку в 1 млн. рублей. Будем надеяться, что и Bestune T77 тоже порадует наших соотечественников доступным прайсом.