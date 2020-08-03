Легендарный кроссовер Infiniti FX отмечает юбилей в преддверии дебюта своего преемника

20 лет назад — в 2000 году — была утверждена внешность концепткара Infiniti FX45, ставшего впоследствии иконой бренда. Его дизайном до сих пор восхищаются не только поклонники марки, но и ведущие специалисты автоиндустрии.

— Пропорции, формы, уровень исполнения этого автомобиля даже сегодня выглядят невероятно притягательными и свежими, — поделился впечатлением старший вице-президент по глобальному дизайну Nissan Motor Альфонсо Альбайса.

Напомним, что паркетник пошел в серию в 2002 году в двух версиях — Infiniti FX35 и FX45. В 2008-м модель поменяла первое поколение на второе. А в 2013 году, повторимся, автомобиль переименовали в QX70. А четрые года спустя кроссовер покинул конвейер.

Но, как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, к премьере готовится наследник Infiniti FX — купеобразный QX55. Новинку, построенную на одной «тележке» с QX50, представят осенью 2020 года, по предварительным данным, в ноябре. Ожидается, что основные узлы и агрегаты кросс-купе унаследует от соплатформенника.