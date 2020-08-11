Еще один «кореец»: в Россию привезли кроссовер Genesis GV80

На рынке новому GV80 предстоит выйти против таких бестселлеров, как BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. По расчетам компании, запуск кроссовера обязан увеличить российские продажи «Дженезисов» минимум вдвое, а его доля среди моделей — составить 60%. В абсолютных числах это значит, что каждый год Genesis хочет продавать в России около двух тысяч машин.

Вообще, несмотря на проведенную презентацию, российский офис премиум-бренда не сказал ничего конкретного: цены, комплектации и даже модификации остались нераскрытыми. Из того, что давно известно повторим несколько тезисов. Так, кузов новинки выполнен из стали, но двери, а также крышки капота и багажника — алюминиевые. Под капотом могут быть упрятаны самые разные моторы, но повторим: российские спецификации пока не объявлены.