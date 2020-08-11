Еще один «кореец»: в Россию привезли кроссовер Genesis GV80

На рынке новому GV80 предстоит выйти против таких бестселлеров, как BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. По расчетам компании, запуск кроссовера обязан увеличить российские продажи «Дженезисов» минимум вдвое, а его доля среди моделей — составить 60%. В абсолютных числах это значит, что каждый год Genesis хочет продавать в России около двух тысяч машин.
Вообще, несмотря на проведенную презентацию, российский офис премиум-бренда не сказал ничего конкретного: цены, комплектации и даже модификации остались нераскрытыми. Из того, что давно известно повторим несколько тезисов. Так, кузов новинки выполнен из стали, но двери, а также крышки капота и багажника — алюминиевые. Под капотом могут быть упрятаны самые разные моторы, но повторим: российские спецификации пока не объявлены.
Построен первый «паркетник» Genesis на новой заднеприводной платформе с продольным расположением силового агрегата. Поэтому во многих странах полноприводная трансмиссия, организованная вокруг многодисковой муфты, доступна исключительно за доплату. Вдобавок такой GV80 имеет электронноуправляемый задний дифференциал.
Пневмоподвеска для этой модели недоступна. Зато вместо обычной пружинной подвески можно заказать адаптивные амортизаторы, которые подстраиваются под качество дороги, анализируя информацию от передней камеры. Кроме того, в зависимости от исполнения кроссовер существует в вариантах на пять или семь посадочных мест. При пятиместной компоновке доступны задние сиденья с электроприводом и вентиляцией.
В числе необычных опций можно выделить центральную подушку безопасности, что расположена между водителем и передним пассажиром. Вдобавок авторы новинки гордятся передовой системой активного подавления шума. Общий принцип известен давно (на динамики аудиосистемы подается звуковой сигнал в противофазе), но помимо микрофонов, система имеет акселерометры, чтобы считывать вибрацию автомобиля. Это повышает точность и скорость расчетов.