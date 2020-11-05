Subaru хочет привезти в Россию большой кроссовер Ascent

У Subaru Ascent — восьмиместный салон, поскольку на втором и третьем рядах могут разместиться по трое пассажиров (но при желании можно заказать пару отдельных кресел вместо одного из диванов).
Во всех промоматериалах Subaru отдельно отмечается рекордно большой угол открывания задних дверей — 75 градусов, который облегчает процесс посадки на «галерку».
Под капотом скрывается четырехцилиндровый турбомотор объемом 2,4 литра (260 л. с.) — его сделали, «расточив» хорошо знакомый двухлитровый оппозит. К нему прилагаются клиноцепной вариатор Lineartronic и фирменный полный привод. В основе большого Subaru лежит усиленная версия платформы SGP, на которой также построены младшие модели марки.
Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», российское подразделение Subaru готово вывести Ascent на наш рынок. Однако финальное решение остается за головным офисом, который пока не сказал ни да, ни нет. Но если японцы все же надумают начать поставки большого кроссовера, у Toyota Highlander и Volkswagen Teramont появится серьезный конкурент.