Subaru хочет привезти в Россию большой кроссовер Ascent

У Subaru Ascent — восьмиместный салон, поскольку на втором и третьем рядах могут разместиться по трое пассажиров (но при желании можно заказать пару отдельных кресел вместо одного из диванов).

Во всех промоматериалах Subaru отдельно отмечается рекордно большой угол открывания задних дверей — 75 градусов, который облегчает процесс посадки на «галерку».