Все подробности об абсолютно новом кроссовере Mazda CX-30

Мы не случайно назвали «трешку» и «тридцатку» родственниками: последняя не только построена на агрегатах «легковой» сестры, но и позаимствовала ее интерьер.
При этом налаживать сборку Mazda3 на заводе во Владивостоке не имело смысла: формат классических легковушек нынче отживает свой срок, поэтому продажи хетчбэков и седанов падают — всем нужны «паркетники»!
И Mazda вполне логично решилась на локальное производство кроссовера CX-30, ведь сегмент SUV только растет, надо этим пользоваться, а без локализации никак нельзя установить умеренные цены — мешает огромный утилизационный сбор, о котором мы рассказывали совсем недавно.
Собственно, благодаря российской прописке новая Mazda должна предложить привлекательные ценники. С шестиступенчатым автоматом, датчиками дождя и света, аудиосистемой, а также климат- и круиз-контролем машина будет стоить 1 869 000 рублей — по мнению российского офиса японской марки, именно комплектация Active окажется самой востребованной.
На ступеньку ниже встанет версия Drive. Ей достанутся механическая коробка, передний привод, семь подушек безопасности, противозаносная система и светодиодные фары. Также маркетологи расщедрились на электропривод ручника и проекционный экран, но ограничились обычным кондиционером и штампованными колесами.
Наконец, в топовом исполнении Supreme новинка удивит электроприводом передних сидений, камерой заднего вида и системой бесключевого доступа. При желании оснащение можно улучшить за счет кожаной обивки салона, адаптивного круиз-контроля и богатого комплекса электронных помощников. Но повторим: ценник пока навесили только на комплектацию Active.
К дилерам по всей стране Mazda CX‐30 приедет со 150-сильным двухлитровым мотором. В базовой версии будут механическая коробка и передний привод. Но на двух других уровнях оснащения присутствует «автомат», хотя полный привод — платная опция. Остальные подробности мы узнаем уже после Нового года.
К слову, совсем недавно стало известно, что именно Mazda признана самым надежным автомобилем среди тех, что продаются в США: такие выводы сделал журнал Consumer Reports (узнать больше подробностей о столь удивительном факте можно здесь).
А еще портал «АвтоВзгляд» выставил Mazda6 против Toyota Camry и Hyundai Sonata, чтобы выяснить, чьи «понты» дороже. В другом нашем тесте «шестерка» сразилась не только с «Камри», но и с чешско-немецким седаном Skoda Superb.