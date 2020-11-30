Все подробности об абсолютно новом кроссовере Mazda CX-30

Мы не случайно назвали «трешку» и «тридцатку» родственниками: последняя не только построена на агрегатах «легковой» сестры, но и позаимствовала ее интерьер.

При этом налаживать сборку Mazda3 на заводе во Владивостоке не имело смысла: формат классических легковушек нынче отживает свой срок, поэтому продажи хетчбэков и седанов падают — всем нужны «паркетники»!

И Mazda вполне логично решилась на локальное производство кроссовера CX-30, ведь сегмент SUV только растет, надо этим пользоваться, а без локализации никак нельзя установить умеренные цены — мешает огромный утилизационный сбор, о котором мы рассказывали совсем недавно.