7 новых кроссоверов, которые приедут в Россию в 2021 году

В следующем году, который, конечно же, будет лучше нынешнего, должно состояться несколько интересных премьер. Мы увидим в России, как самый крупный и дорогой кроссовер от BMW, так и ряд бюджетных моделей народных марок. С них и начнем обзор.

Renault Duster

«Дастер» стал для россиян по-настоящему культовым автомобилем, но уже морально устарел. Поэтому французы, наконец, созрели, чтобы представить нам Duster второго поколения. Правда, пока явили лишь тизер, но «АвтоВзгляд» уже успел запечатлеть кроссовер во время прохождения дорожных испытаний.

Ожидается, что новинка будет схожа с моделью для Южной Америки, которая отличается от европейского варианта некоторыми деталями экстерьера, а также салоном, выполненным в духе Renault Arkana.

Напомним, что новый Duster в соседней Украине уже давно доступен для покупки. Там он предлагается с 115-сильным бензиновым мотором объемом 1,6 литра и 1,5-литровым «дизелем» в 110 л. с. Полагаем, что двигатель на тяжелом топливе предложат и нам, а вот в качестве топового агрегата наверняка окажется наддувный мотор 1,33 литра и отдачей в 150 «лошадей».