7 новых кроссоверов, которые приедут в Россию в 2021 году

В следующем году, который, конечно же, будет лучше нынешнего, должно состояться несколько интересных премьер. Мы увидим в России, как самый крупный и дорогой кроссовер от BMW, так и ряд бюджетных моделей народных марок. С них и начнем обзор.
Renault Duster
«Дастер» стал для россиян по-настоящему культовым автомобилем, но уже морально устарел. Поэтому французы, наконец, созрели, чтобы представить нам Duster второго поколения. Правда, пока явили лишь тизер, но «АвтоВзгляд» уже успел запечатлеть кроссовер во время прохождения дорожных испытаний.
Ожидается, что новинка будет схожа с моделью для Южной Америки, которая отличается от европейского варианта некоторыми деталями экстерьера, а также салоном, выполненным в духе Renault Arkana.
Напомним, что новый Duster в соседней Украине уже давно доступен для покупки. Там он предлагается с 115-сильным бензиновым мотором объемом 1,6 литра и 1,5-литровым «дизелем» в 110 л. с. Полагаем, что двигатель на тяжелом топливе предложат и нам, а вот в качестве топового агрегата наверняка окажется наддувный мотор 1,33 литра и отдачей в 150 «лошадей».
Mazda CX-30
Один из самых ожидаемых кроссоверов 2021 года будут собирать во Владивостоке, значит можно рассчитывать на вменяемый ценник. Представительство марки считает, что наиболее популярной комплектацией станет Active, в списке оснащения которой значатся датчики дождя и света, аудиосистема, климат- и круиз-контроль. Такой автомобиль будет стоить 1 869 000 рублей
Nissan Qashqai
Производство «Кашкая» третьего поколения для рынков ряда стран должно было стартовать еще в октябре 2020 года, но коронавирус вмешался в производственные планы. Японцы надеются, что в следующем году кроссовер все же появится у дилеров. В данный момент известно, что кузов «Кашкая» — полностью новый. Капот и передние крылья сделаны из алюминия, а пятая дверь выполнена из пластикового композита. В результате модель стала легче прежней на 60 кг.
Платформу CMF-C также модернизировали. Инженеры изменили крепления подвески, а днище сделали максимально гладким, дабы снизить аэродинамические завихрения. Спереди сохранились стойки Мак-Ферсон, а сзади может быть, как упругая балка (передний привод), так и многорычажная схема (полный привод).
Mitsubishi Eclipse Cross
С нетерпением ждем и обновленный «Эклипс Кросс». По фото видно, что дизайнеры сделали лицо модели в корпоративном стиле Dynamic Shield: фары ближнего и дальнего света расположили ниже, а наверху разместили узкие светодиодные линии дневных ходовых огней. Форму бампера и решетки радиатора тоже переработали. А вот сзади кроссовер просто не узнать. У двери багажника больше нет стеклянной секции, а с нижней части бампера исчезли серебристые вставки.
Что касается моторной гаммы, то в строю остался 1,5-литровый наддувный агрегат мощностью 150 л. с., работающий с вариатором.
Infiniti QX55
Купеобразный кроссовер появится на российском рынке в августе 2021 года. Под его капотом будет наддувный четырехцилиндровый мотор объемом 2 литра, выдающий 249 л. с., к которому в пару приставлен вариатор. Этот агрегат знаком по кроссоверу Infiniti QX50. Что касается конструкции полного привода, то она стандартна для SUV. Заднюю ось подключает электромагнитная муфта.
Ожидается, что Infiniti QX55 будет соперничать за симпатии покупателей с такими премиальными кроссоверами, как BMW X4 и Audi Q5 Sportback.
Genesis GV70
Корейцы завершают испытания компактного премиального кроссовера GV70, который будет конкурировать с BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Внешне автомобиль напоминает более крупный кроссовер GV80, дебютировавший в прошлом году, а интерьер выполнен в стиле обновленного седана G70.
Гамма моторов представлена новым 2,5-литровым надувным двигателем Theta III мощностью 304 л. с., а также 3,5-литровым агрегатом в 380 сил. Не исключено, что младший двигатель дефорсируют до налоговыгодных 249 л. с. Оба агрегата будут работать с восьмиступенчатым «автоматом».
BMW X8
Баварцы завершают дорожные испытания флагманского X8, который должен стать самым большим и дорогим автомобилем в линейке бренда. Баварский «здоровяк» построен на базе модели X7, но отличается удлиненной задней частью кузова и более покатой крышей. Также дизайнеры изменили форму головной оптики и фонарей. Интересно и то, что семиместных модификаций не будет. В салоне планируется разместить два ряда кресел, причем сзади будут две отдельных «ложи», а не диван. Технические характеристики новинки пока держатся в секрете.