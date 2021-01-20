Свежие подробности о кроссовере Nissan Qashqai третьего поколения

В качестве альтернативы тем европейцам, что задумаются о покупке «экологически чистого» Qashqai, предложат модификацию с классическим гибридом, включающим 1,3-литровый бензиновый двигатель и электромотор. Машины, укомплектованные этой установкой, смогут развивать до 140 или 160 л. с. (240 и 270 Нм крутящего момента) в зависимости от версии. Здесь покупателям будут доступны шестиступенчатая «механика» или вариатор, передний или полный привод.

Ожидается, что третий Nissan Qashqai дебютирует в ближайшие месяцы. Но к нам, скорее всего, новый кроссовер придет с большой задержкой, как это было, например, в прошлый раз с рестайлинговой версией. Во-первых, потребуется время для перенастройки конвейера на заводе марки в Санкт-Петербурге. А во-вторых — для решения вопроса с силовыми агрегатами. Европейских гибридов у нас не будет, а значит придется адаптировать другие движки или ставить старые, от предшественника.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», новый «Кашкай» сохранит свои пропорции, но порадует свежим, более солидным исполнением экстерьера и интерьера. В списке оснащения появятся обивка кресел кожей Nappa, передние сиденья с функцией массажа, аудиосистема Bose, виртуальная приборная панель, проекционный дисплей и, конечно, обновленная мультимейка с сенсорным экраном диагональю в 9 дюймов.