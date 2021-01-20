Свежие подробности о кроссовере Nissan Qashqai третьего поколения

Европейский офис Nissan сообщил, что третий Qashqai получит две новые электрифицированные установки, в число которых войдет и система e-POWER, заимствованная у «зеленого» Leaf. Она представляет собой тандем 1,5-литрового бензинового мотора и электродвигателя. Суммарная мощность такого агрегата достигает 190 л. с., а максимальный крутящий момент — 330 Нм. Ведущими в модификации с e-POWER будут выступать передние колеса.
Особенность системы в том, что бензиновый мотор используется исключительно для выработки электроэнергии. Предусмотрено три режима езды (стандартный, спорт и эко), а также возможность контролировать скорость автомобиля одной лишь педалью акселератора. Как отмечают представители Nissan, система e-Pedal делает вождение «простым, расслабляющим и более безопасным».
В качестве альтернативы тем европейцам, что задумаются о покупке «экологически чистого» Qashqai, предложат модификацию с классическим гибридом, включающим 1,3-литровый бензиновый двигатель и электромотор. Машины, укомплектованные этой установкой, смогут развивать до 140 или 160 л. с. (240 и 270 Нм крутящего момента) в зависимости от версии. Здесь покупателям будут доступны шестиступенчатая «механика» или вариатор, передний или полный привод.
Ожидается, что третий Nissan Qashqai дебютирует в ближайшие месяцы. Но к нам, скорее всего, новый кроссовер придет с большой задержкой, как это было, например, в прошлый раз с рестайлинговой версией. Во-первых, потребуется время для перенастройки конвейера на заводе марки в Санкт-Петербурге. А во-вторых — для решения вопроса с силовыми агрегатами. Европейских гибридов у нас не будет, а значит придется адаптировать другие движки или ставить старые, от предшественника.
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», новый «Кашкай» сохранит свои пропорции, но порадует свежим, более солидным исполнением экстерьера и интерьера. В списке оснащения появятся обивка кресел кожей Nappa, передние сиденья с функцией массажа, аудиосистема Bose, виртуальная приборная панель, проекционный дисплей и, конечно, обновленная мультимейка с сенсорным экраном диагональю в 9 дюймов.