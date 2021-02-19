Названа дата дебюта новейшего кроссовера Geely KX11

Интерьер Geely KX11 (в Поднебесной новинка будет называться Xingyue L) мы видели и ранее — на шпионских фотографиях. Теперь же китайцы обнародовали, что называется, официальные снимки, на которых можно рассмотреть переднюю панель, рулевое колесо и часть центрального тоннеля.

Первое, что бросается в глаза, это огромный дисплей мультимедийный системы, растянувшийся от центра до пассажирской двери. Предполагается, что экран будет поделен на две части: для водителя и седока — каждому положен свой. Как и у кроссовера Tugella, у KX11 «подпиленная» снизу «баранка», широкая цифровая «приборка» и аналогичный селектор коробки передач. Дефлекторы же и консоль климатической системы оформлены иначе.

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, длина новинки составит 4770 мм, ширина — 1895, высота — 1689, а колесная база — 2845. В движение кроссовер будет приводить двухлитровый турбомотор, доступный в двух степенях форсировки — на 218 и 238 л. с. Пару ему составит восьмиступенчатый «автомат» Aisin. О типе привода пока ничего не известно, но, вероятнее всего, ведущими смогут выступать все четыре колеса.