Кроссовер Infiniti QX60 второго поколения показали на видео

Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, под капотом нового QX60 останется 3,5-литровый атмосферный V6, развивающий 283 л. с. (в некоторых странах — 299 л. с.). А у системы полного привода появятся пять режимов работы: стандартный, экологичный, спортивный, зимний и индивидуальный. Прочих технических подробностей пока нет. Но их, вероятно, японцы раскроют совсем скоро, ведь премьера новинки состоится уже весной.

Добавим, что сегодня Infiniti QX60 продается в России по цене от 3 675 000 рублей. Модификация предусмотрена лишь одна (283-сильный мотор, вариатор и полный привод), а вот комплектацию можно выбрать. Вниманию покупателей представлены четыре версии: Elegance, Premium, Elite и Hi-Tech. Самая богатая выудит из кошелька минимум 4 270 000 целковых.