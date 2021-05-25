В России сертифицировали бюджетный кроссовер Chery Tiggo 2 Pro

Tiggo 2 Pro представляет собой глубоко модернизированную версию Tiggo 2, покинувшего модельную линейку марки в прошлом году. Проводить «апгрейды», приклеивать шильдик «Про» и выдавать автомобили за совершенно новые — обычная практика для китайцев из Chery. Вспомним, например, «семерку» или недавнюю премьеру Tiggo 8 Pro.
Согласно ОТТС, Tiggo 2 Pro предложат россиянам в двух версиях. Первая подразумевает 1,5-литровый атмосферник мощностью 106 л. с. и 135 Нм крутящего момента, пятиступенчатую «механику» или четырехдиапазонный «автомат». Вторая — 102-сильный литровый мотор с турбонаддувом, который агрегатируется с пятискоростной МКП или вариатором.
Что же до комплектаций и цен, то о них пока ничего не известно. Вероятно, эти подробности появятся ближе к российской премьере новинки. А она, скорее всего, состоится осенью. Ведь на четвертый квартал китайцы уже запланировали старт продаж.
Конечно, многое зависит от прайсов, однако даже не зная их, можно предположить, что Tiggo 2 Pro не ждет большой успех в нашей стране. По крайней мере, его предшественник популярностью не пользовался — он продавался гораздо хуже, чем другие модели марки. Скажем, в 2019 году дилеры «пристроили» всего 251 машину, в то время как компактный Tiggo 4 нашел 1968 покупателей.