В России сертифицировали бюджетный кроссовер Chery Tiggo 2 Pro

Фото: www.autotimesnews.com
В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на компактный кроссовер Chery Tiggo 2 Pro, который поступит в шоу-румы дилеров ближе к концу года. Судя по документу, новинка будет предлагаться в двух модификациях — с турбированным и атмосферным двигателями.

Tiggo 2 Pro представляет собой глубоко модернизированную версию Tiggo 2, покинувшего модельную линейку марки в прошлом году. Проводить «апгрейды», приклеивать шильдик «Про» и выдавать автомобили за совершенно новые — обычная практика для китайцев из Chery. Вспомним, например, «семерку» или недавнюю премьеру Tiggo 8 Pro.

Согласно ОТТС, Tiggo 2 Pro предложат россиянам в двух версиях. Первая подразумевает 1,5-литровый атмосферник мощностью 106 л. с. и 135 Нм крутящего момента, пятиступенчатую «механику» или четырехдиапазонный «автомат». Вторая — 102-сильный литровый мотор с турбонаддувом, который агрегатируется с пятискоростной МКП или вариатором.

Фото: www.autotimesnews.com

Что же до комплектаций и цен, то о них пока ничего не известно. Вероятно, эти подробности появятся ближе к российской премьере новинки. А она, скорее всего, состоится осенью. Ведь на четвертый квартал китайцы уже запланировали старт продаж.

Конечно, многое зависит от прайсов, однако даже не зная их, можно предположить, что Tiggo 2 Pro не ждет большой успех в нашей стране. По крайней мере, его предшественник популярностью не пользовался — он продавался гораздо хуже, чем другие модели марки. Скажем, в 2019 году дилеры «пристроили» всего 251 машину, в то время как компактный Tiggo 4 нашел 1968 покупателей.

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25 мая 2021
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