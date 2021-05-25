В России сертифицировали бюджетный кроссовер Chery Tiggo 2 Pro

Tiggo 2 Pro представляет собой глубоко модернизированную версию Tiggo 2, покинувшего модельную линейку марки в прошлом году. Проводить «апгрейды», приклеивать шильдик «Про» и выдавать автомобили за совершенно новые — обычная практика для китайцев из Chery. Вспомним, например, «семерку» или недавнюю премьеру Tiggo 8 Pro.

Согласно ОТТС, Tiggo 2 Pro предложат россиянам в двух версиях. Первая подразумевает 1,5-литровый атмосферник мощностью 106 л. с. и 135 Нм крутящего момента, пятиступенчатую «механику» или четырехдиапазонный «автомат». Вторая — 102-сильный литровый мотор с турбонаддувом, который агрегатируется с пятискоростной МКП или вариатором.