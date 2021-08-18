В России стартовало производство новейшего кроссовера Genesis GV70

Производство автомобилей Genesis началось в Калининграде пять лет назад — в октябре 2016-го. Правда, похвастать высоким уровнем локализации корейцы не могут до сих пор, ведь машины собирают крупноузловым способом — то есть на завод приходят готовые комплекты (кузов, силовые агрегаты, шасси).

Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, Genesis GV70 предлагается в России с бензиновыми моторами на 249 и 379 л. с., а также со 199-сильным «дизелем». И если двигатель выбрать можно, то трансмиссия и тип привода безальтернативные — восьмиступенчатый «автомат», крутящий момент передается на все четыре колеса.

Комплектаций предусмотрено пять: Elegance, Advance, Supreme, Sport и Ultimate. Самый доступный кроссовер Genesis GV70 можно приобрести по цене от 4 150 000 рублей. Что же до топовой версии, то ее минимальный прайс — 6 150 000 целковых.