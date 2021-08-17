Боец «замкадья»: тест-драйв нового Mitsubishi Outlander 2021

За пандемийные, страшно сказать, годы россияне стали не только отменными вирусологами и профессиональными «аутсорсерами», но и опытными краеведами. Города вчистую проиграли пригородам, а народная тропа к офисам заросла. И пусть границы уже приоткрыли, проще и безопаснее изучать окрестности. Те, до которых не доезжали раньше.

Внезапно оказалось, что Россия — очень большая и невероятно разнообразная страна, в которой каждый уголок и захолустье имеет свой туристический потенциал. Язык, вроде, везде русский, а говорят по-разному. Одеваются иначе, иначе встречают и провожают. Стоит отъехать пару часов от пробки, как меняется не только пейзаж, но и вкусы с предпочтениями. Чем дальше — тем отличий больше. В том числе, и в транспорте.

Блестящий шик из Поднебесной и новообретенный премиум из Страны Утренней свежести каким-то чудом исчезает из потока, оголяя «сухой остаток»: родные «механизмы» из Тольятти, Ижевска да Ульяновска, а также разного рода японский автопром. Старый, свежий и новый. Любой. Простой люд строго блюдет древний механизаторский закон: чем проще устройство — тем дольше оно прослужит. Телефон здесь уже покупают на пару лет, машину — еще нет.