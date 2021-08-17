Боец «замкадья»: тест-драйв нового Mitsubishi Outlander 2021

За пандемийные, страшно сказать, годы россияне стали не только отменными вирусологами и профессиональными «аутсорсерами», но и опытными краеведами. Города вчистую проиграли пригородам, а народная тропа к офисам заросла. И пусть границы уже приоткрыли, проще и безопаснее изучать окрестности. Те, до которых не доезжали раньше.
Внезапно оказалось, что Россия — очень большая и невероятно разнообразная страна, в которой каждый уголок и захолустье имеет свой туристический потенциал. Язык, вроде, везде русский, а говорят по-разному. Одеваются иначе, иначе встречают и провожают. Стоит отъехать пару часов от пробки, как меняется не только пейзаж, но и вкусы с предпочтениями. Чем дальше — тем отличий больше. В том числе, и в транспорте.
Блестящий шик из Поднебесной и новообретенный премиум из Страны Утренней свежести каким-то чудом исчезает из потока, оголяя «сухой остаток»: родные «механизмы» из Тольятти, Ижевска да Ульяновска, а также разного рода японский автопром. Старый, свежий и новый. Любой. Простой люд строго блюдет древний механизаторский закон: чем проще устройство — тем дольше оно прослужит. Телефон здесь уже покупают на пару лет, машину — еще нет.
Mitsubishi Outlander в таких условиях смотрится крайне органично. Отличить новинку от пред-предыдущего прочтения кроссовера сможет опытный пользователь или только что посмотревший презентацию журналист. Кстати, видеоряд был показан на экране новой 8-дюймовой мультимедийной системы, дружащей и с видео, и с Яндексом: если коробка передач находится в положении покоя, оно же паркинг, «музыкальная шкатулка» говорит и показывает.
В движении, правда, насладиться сериалом не выйдет — умное головное устройство отставит только звук. Из внешних атрибутов 2021 модельного года выделяется симпатичный спойлер на двери багажника, которого, как оказалось, машине чертовски не хватало раньше, затянутая в черный хром решетка радиатора, а также новые накладки на противотуманные фары и черные рейлинги на крыше. Ну и колесные диски, конечно, куда без них.
Салон обновился угольными вставками из алькантары, которая в тандеме с кожей выглядит привлекательнее, да и прослужит дольше. Тандем давнишний, знакомый не понаслышке. Добавили опций «младшим комплектациям»: самый простой Inform обрел органайзер под полом багажника, а следующий за ним Invite — электропривод пятой двери. Однако, не богато.
Под капотом вообще никаких инноваций, все строго и понятно: два бензиновых атмосферных мотора, объемом 2,0 и 2,4 литра, бесступенчатая трансмиссия Jatco, подвеска без изменений. Мерить толщину шумоизоляции и диаметр амортизатора, как, впрочем, и дорожный просвет, смысла не имеет — здесь все по-старому. В ожидании грандиозный премьеры будущего поколения модели, японцы не будут вносить глобальные перемены в автомобиль, чей век на конвейере уже подходит к концу. Впрочем, тут стоит сделать оговорку. Но чуточку позже.
Вереница Mitsubishi Outlander в Башкирии, где проходит динамическая часть презентации, вызывает здоровый интерес у населения: стандартный набор вопросов из серии кто/зачем/куда сменяется неподдельным вниманием к автомобилю. Да, «Аутлендер» тут знают, пробовали и регулярно практикуют. Не то, чтобы шик, но народу нравится. И уже через несколько десятков километров становится понятно, почему.
Во-первых, Башкортостан — республика километров. Исторически тут много и далеко ездят. Сгонять в Москву — 1400 км — за товарами народного потребления — не проблема, в Пермь на выходные — 500 км — никого не удивишь. На вопрос о среднем ежегодном пробеге отвечают, мол, от 20 000 до 30 000 км, если не путешествовать. Кстати, «Сочами» тут тоже на испуг не взять — «всего» 2300 километров. При регламентированном техническом обслуживании в 15 000 км — это только два посещения СТО. При 10 000 — уже три. Почувствуйте разницу. Народ здесь проживает далеко не бедный, Башкирия — богатый регион, а Уфа — один из самых привлекательных для предпринимателей городов России.
Однако деньги считать умеют и разбрасываться не будут. Не принято. Следовательно, автомобили нужны «долгоиграющие», чтобы 250 000 — 300 000 км прошел, а потом еще и продать выгодно. Mitsubishi Outlander в такую парадигму вписывается идеально: узлы и агрегаты уже успели зарекомендовать себя, хорошо известны и многократно доведены под российские потребности. А на вторичном рынке кроссовер издавна привлекателен и не вызовет сложностей с постпродажей.
Во-вторых, башкирским дорогам еще далеко до подмосковных: даже 215 мм дорожного просвета хватает «на тоненького», а испытанная японская подвеска «сжимает зубы» — доходит до пробоев. Отвыкли мы в «Похорошела» от такого асфальта, чего уж там. Разъезжать по местным далям на «сложносочиненных» или «дизайнерских» автомобилях, конечно, можно, они встречаются. Но недолго. Башкирский асфальт не пощадит. Впрочем, местные ребята, которые, судя по всему, тоже любят быструю езду, в обиду себя не дают: разбитую дорогу объезжают «полем», причем на раллийных скоростях.
«Летают» по проселкам по большей части внедорожники старой японской школы, привет, Pajero. Но и мы не лук перебирать приехали: минутное промедление, и Outlander отчаянно забрасывает пыль за корму, словно вспоминая о том, что теперь у всех полноприводных вариаций кроссовера стоит Super All Wheel Control, которым ранее мог похвастаться только трехлитровый автомобиль. Трансмиссия шустро отрабатывает ошибки, исправляя рулевого, и четко ведет по стежке. Первые несколько километров страшно, но ничего не отваливается и даже не скрипит. Привыкаешь.
А дальше классика: больше скорость — меньше ям. «Аутлендер» показывает себя настоящим бойцом на гравийкам и полевых стежках, стойко перенося все превратности русского туризма. В конце уже хочется рявкнуть на соседа за сбивчивые вопли и довольно сумбурную «легенду», поправить шлем и стукнуться головой о каркас безопасности. На удачу. Дакар, пролог не меньше.
Гонка заканчивается фототочкой с красивым и умиротворяющим видом, азарт проходит, становится немного стыдно. Мучили ведь машину почем зря, не будут на ней так ездить. Но башкиры поправляют: а ничего такого и не было, ехали нормально, без экстравагантности и насилия. Все так ездят, а как иначе?
Секрет автопутешествий по России, такого инновационного для нас вида отдыха, заключается в умении выбрать правильную скорость: чтобы и доехать, и машину не развалить. Естественно, чем надежнее автомобиль, чем больше испытаний он прошел в реальных условиях, а не в программе на компьютере, тем больше путешественники успеют. Отпуск не резиновый. Mitsubishi Outlander уже скоро как 10 лет ездит по этим, прости господи, дорогам, регулярно дорабатывается и
адаптируется под наши условия. Оттого и вызывает исключительно одобрение у попутчиков и встречных водителей. Он — понятный и знакомый, зарекомендовавший себя автомобиль. Причем зарекомендовавший в самом сложном социуме — у живых людей, а не диванных знатоков всемирной паутины. Оттого и комментарии по нему всегда одинаковые: вот бы ничего не меняли, оставив так, как есть. Не нужен нам берег турецкий и Африка нам не нужна, а вот машина, которая будет стоически переносить российские километры — нужна очень.
Когда заканчиваются плитка с кольцами, начинается разбитый асфальт и дальние расстояния, где ямы объезжают полем, а чадящий перегруженный КАМАЗ тридцать третий год подряд давит одну и ту же колею. Здесь фары — чтобы светить, а не чтобы красиво. Здесь никто не звонит дилеру, потому что машина «как-то странно работает» — связи нет. Да и дилеры тут — не про машины. Опции и функции, экономии и экологии еще не пришли в эти заповедные места, поэтому единственный фактор, который важен и ценен — надежность. Оттого здесь ценят «японию», и нуждается именно в таких автомобилях, как Mitsubishi Outlander текущего поколения. Похоже, это осознают даже в Японии. К слову, про «оговорочку».