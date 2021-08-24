Объявлена дата начала российских продаж нового Chevrolet Trailblazer

Поспешим огорчить поклонников честных «рамников»: тот Chevrolet Trailblazer, что совсем скоро поступит в шоу-румы дилеров, не имеет ничего общего с «Трейлблейзером», который продавался у нас в позапрошлом десятилетии — кроме, разве что, названия. Теперь это — компактный кроссовер длиной 4413 мм с несущим кузовом, легковой платформой в основе и 194 мм дорожного просвета.
К нам Chevrolet Trailblazer приедет с одним-единственным мотором — 1,3-литровым движком мощностью 150 л. с. и 236 Нм крутящего момента. А вот коробки две: модификации с ведущими передними колесами положен вариатор, версии с подключаемым полным приводом — девятиступенчатый «автомат».
Комплектаций у Chevrolet Trailblazer будет четыре. Самая простая подразумевает шесть подушек безопасности, кондиционер, обогрев передних кресел и тканевый салон. В старших же исполнениях можно отыскать кожаную отделку интерьера, мультимедийку с 8-дюймовым тачскрином и навигацией, а за дополнительную плату — аудиосистему Bose, панорамную крышу с люком, вентиляцию передних сидений, беспроводную зарядку смартфона.
Что же касается цен, то пока объявлен только начальный прайс — 1 999 000 рублей. Правда, это — с учетом обмена старого автомобиля на новый по программе Trade In. Вероятно, полные прайс-листы американцы опубликуют ближе к старту «живых» продаж, намеченному на 15 сентября. Предварительные заказы, кстати, дилеры уже принимают.