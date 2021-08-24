Объявлена дата начала российских продаж нового Chevrolet Trailblazer

Поспешим огорчить поклонников честных «рамников»: тот Chevrolet Trailblazer, что совсем скоро поступит в шоу-румы дилеров, не имеет ничего общего с «Трейлблейзером», который продавался у нас в позапрошлом десятилетии — кроме, разве что, названия. Теперь это — компактный кроссовер длиной 4413 мм с несущим кузовом, легковой платформой в основе и 194 мм дорожного просвета.

К нам Chevrolet Trailblazer приедет с одним-единственным мотором — 1,3-литровым движком мощностью 150 л. с. и 236 Нм крутящего момента. А вот коробки две: модификации с ведущими передними колесами положен вариатор, версии с подключаемым полным приводом — девятиступенчатый «автомат».