Яхта на колесах: тест-драйв роскошного, но доступного автодома для всей семьи

Подключившись к электричеству в кемпинге, стоимость пребывания в котором в среднем колеблется от 800 до 1500 рублей в сутки, в зависимости от месторасположения такового, можно сделать автодом полностью энергонезависимым. На боковой сдвижной двери есть яркий диодный фонарь, а все окна по кругу и все три люка в крыше оборудованы выдвижными москитными сетками. Единственное, что в качестве опции я бы добавил электропривод для сдвижной двери и подлокотники к передним сиденьям. Кроме того, спинка заднего пассажирского сиденья практически вертикальна, если ехать на нем долго, устает спина. К сожалению, это очень распространенная проблема большинства автодомов, ведь в таких транспортных средствах каждый сантиметр на счету, создатели действуют из принципа «впихни невпихуемое». Не хватало, к сожалению, и выдвижного тента на случай непогоды, впрочем, с ней нам повезло. Но тут все объясняется гораздо проще — тент вдоль правого борта автодома стоит от 1500 евро, поэтому его крайне редко заказывают для прокатных «яхт», только для покупателей люксового сегмента.

Так что гораздо проще и дешевле заранее купить или арендовать обычный натяжной каркасный тент на четырех ножках. Но это если кому нужно, можно обойтись и без него, благо что в самом автодоме формируется вполне удобная кают-компания на случай внезапного дождя.

Итак, автодом дает не только свободу перемещения, но и позволяет сэкономить на гостиницах. Еду можно готовить прямо в нем, а если остановиться где-то, что называется, дикарем, то придется везти с собой еще и генератор. Но в случае совсем уж дикой природы вы не защищены от неожиданного визита каких-нибудь местных аборигенов не всегда трезвого и доброжелательного вида. В кемпинге безопаснее, но, несмотря на запрет на шум, велика вероятность среди ночи вспомнить тексты «быдлошансона» из 90-х, ведь гулять на природе русские люди любят и умеют. Тем не менее аренда автодома для поездки на водохранилище на выходные или к морю на недельку-другую — довольно интересное и увлекательное приключение, не лишенное романтики. Да и комфорта у такой машины не занимать. А что, прекрасная антиковидная альтернатива поездам, самолетам и гостиницам.