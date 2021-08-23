Яхта на колесах: тест-драйв роскошного, но доступного автодома для всей семьи

Многие россияне вспомнили один из самых популярных в советские времена способ добраться до девственной природы и теплого моря — автопутешествия. Только вот ведь какая напасть — в стандартный автомобиль хоть и можно запихать много всякой всячины, но все же ехать всей семьей будет тесновато, да и за гостиницу все равно платить придется, жить ведь где-то надо. И тут на помощь придет весьма популярный в Европе способ вояжей — автодома. Тем более что за последние годы соответствующая инфраструктура медленно, но верно все же развивается — в различных регионах нашей необъятной появляются кемпинги. Портал «АвтоВзгляд» решил не оставаться в стороне от модных тенденций и отправился в мини-путешествие на автодоме с гордой надписью на борту «Яхта на колесах».
Самая популярная платформа для постройки автодомов — шасси мегапопулярного, в том числе и в России. Fiat Ducato. Разумеется, есть еще Iveco, Mercedes-Benz и прочие, но именно Ducato лидирует в данном сегменте на европейских рынках. Автодома, ясное дело, бывают разных размеров, некоторые по весу и габаритам уже попадают в категорию С, но для подавляющего большинства таких автомобилей подходят самые обычные стандартные водительские права. Покупать в собственность автодомик не нужно, ведь цены на новые такие машины кусаются — в среднем от 7 до 15 миллионов рублей. Поэтому весьма популярна такая услуга, как прокат — за 15–20 тысяч рублей в сутки можно стать обладателем дома на колесах, пусть и не насовсем. Разделите сумму на 4–6 человек, в зависимости от размера автодома, и вот вы уже мчите навстречу шашлыку и пляжу. Для покупки или аренды автодома имеет смысл обращаться к профессионалам. В Москве это компания, которая так благозвучно и называется — «Яхты на колесах».
В их арсенале несколько десятков колесных яхт на любой вкус и кошелек, в основном постройки двух известнейших на европейском рынке компаний — Hymer (Германия) и Adria (Словения). Мы решили взять колесную «яхту» на базе самого обычного стандартного Fiat Ducato, построенную компанией Sunliving (это относительно «бюджетная» дочка вышеупомянутой Adria). Железные фургоны такого размера можно в изобилии наблюдать на улицах нашего города ежедневно. Если бы не надписи на бортах и пластиковые подъемные окна, так сразу и не догадаешься, что это за автомобиль, точнее, что скрывается в его недрах.
А есть здесь все для полноценной жизни: газовая плита на две комфорки, раковина с водой, туалет, душ, огромный полноценный холодильник в человеческий рост, две большие двуспальные кровати, ночники, светодиодная подсветка, обеденный стол с дополнительной выдвижной секцией, за который легко могут усесться четверо взрослых хомо сапиенс, благо что передние кресла разворачиваются на 180 градусов, куча розеток, как 220В, так и современных USB-входов, да всего и не перечислить! И все это, напоминаю, в самом маленьком по размеру стандартном автодоме, в котором оптимальное количество гостей — 4 человека, хоть и есть еще пятое, «подростковое» место. Шмотки и прочая поклажа, равно как и уличная мебель, заранее привезенная с дачи, легко укладываются под нижнюю кровать прямо на деревянный пол, эта ниша служит огромным багажником. Чистую воду можно легко залить в бак, доступ к которому находится под нижним матрасом, емкости на 60 литров вполне достаточно для того, чтобы помыть посуду и быстренько принять душ.
Во время стоянки машина, ясное дело, подключается к розетке 220В специальным кабелем, входящим в комплект, далее можно протянуть удлинитель. Будучи опытным путешественником, я бы посоветовал взять с собой тройник для розетки — в пик сезона отпусков к одному источнику электричества могут быть подключены сразу несколько домов на колесах. Fiat Ducato 2021 года выпуска приводится в движение старым добрым проверенным в боях и очень надежным турбодизелем мощностью 160 лошадиных сил с пометкой Power. Но самое удобное и, пожалуй, самое главное новшество — 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия. При коробке есть три режима Drive Mode: Normal, Power и Eco.
Когда автомобиль загружен, лучше переключиться на Power, тогда трансмиссия начинает чуть резче и позже переключаться, но зато лучше тянуть нелегкий автомобиль. Новенькое обтянутое кожей рулевое колесо удобно ложится в руки, рулевое управление оставляет весьма положительные тактильные ощущения, нет никакой расхлябанности и рысканий по дороге. Благодаря длинной базе Ducato прекрасно стоит на трассе и держит дорогу, поедая в среднем 12 литров солярки на 100 км пути. Про длину машины нужно помнить при заходе в крутые повороты, необходимо брать «грузовиковый» запас, впрочем, передние колеса поворачиваются едва ли не на прямой угол, так что маневренность у фургона отменная, водить такой, пусть и довольно большой, автомобиль сможет и девушка. А вот проблемку с эргономикой зоны покоя левой ноги конструкторы так и не решили, в дальних вояжах она будет затекать, впрочем, это давняя болезнь всех фургонов семейства Ducato-Boxer-Jumper.
Подключившись к электричеству в кемпинге, стоимость пребывания в котором в среднем колеблется от 800 до 1500 рублей в сутки, в зависимости от месторасположения такового, можно сделать автодом полностью энергонезависимым. На боковой сдвижной двери есть яркий диодный фонарь, а все окна по кругу и все три люка в крыше оборудованы выдвижными москитными сетками. Единственное, что в качестве опции я бы добавил электропривод для сдвижной двери и подлокотники к передним сиденьям. Кроме того, спинка заднего пассажирского сиденья практически вертикальна, если ехать на нем долго, устает спина. К сожалению, это очень распространенная проблема большинства автодомов, ведь в таких транспортных средствах каждый сантиметр на счету, создатели действуют из принципа «впихни невпихуемое». Не хватало, к сожалению, и выдвижного тента на случай непогоды, впрочем, с ней нам повезло. Но тут все объясняется гораздо проще — тент вдоль правого борта автодома стоит от 1500 евро, поэтому его крайне редко заказывают для прокатных «яхт», только для покупателей люксового сегмента.
Так что гораздо проще и дешевле заранее купить или арендовать обычный натяжной каркасный тент на четырех ножках. Но это если кому нужно, можно обойтись и без него, благо что в самом автодоме формируется вполне удобная кают-компания на случай внезапного дождя.
Итак, автодом дает не только свободу перемещения, но и позволяет сэкономить на гостиницах. Еду можно готовить прямо в нем, а если остановиться где-то, что называется, дикарем, то придется везти с собой еще и генератор. Но в случае совсем уж дикой природы вы не защищены от неожиданного визита каких-нибудь местных аборигенов не всегда трезвого и доброжелательного вида. В кемпинге безопаснее, но, несмотря на запрет на шум, велика вероятность среди ночи вспомнить тексты «быдлошансона» из 90-х, ведь гулять на природе русские люди любят и умеют. Тем не менее аренда автодома для поездки на водохранилище на выходные или к морю на недельку-другую — довольно интересное и увлекательное приключение, не лишенное романтики. Да и комфорта у такой машины не занимать. А что, прекрасная антиковидная альтернатива поездам, самолетам и гостиницам.