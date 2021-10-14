Новейший кроссовер Mercedes-Benz EQE впервые замечен на дорожных тестах

Тестовый кроссовер Mercedes-Benz EQE «поймали» в Германии. На первый взгляд кажется, что автомобиль довольно компактный, но это не так, ведь, например, длина одноименного седана — 4934 мм. Замеченная машина — явно не тестовый мул: у нее серийный кузов, оригинальное оформление экстерьера. Так что можно с уверенностью предположить, что премьера новинки состоится совсем скоро — как вариант, в начале 2022 года.

Что же до «железа», то пока никакой подтвержденной информации нет — лишь догадки. Наши зарубежные коллеги из Motor1 предполагают, что пятидверный Mercedes-Benz EQE получит 288-сильный (530 Нм крутящего момента) электромотор, а привод — на выбор покупателя — будет задним или полным. Велика вероятность, что штутгартцы выпустят и более мощную модификацию. По крайней мере, одноименный седан в версии AMG они уже испытывают.

Mercedes-Benz EQE в SUV-исполнении должен поступить в продажу до конца следующего года. Уже известно, что он «пропишется» на заводе в американской Таскалусе (штат Алабама), где собираются электрический EQS, а также бензиновые GLE, GLE Coupe и GLS. Приедет ли новинка в Россию, пока непонятно, но шансы высоки. Ведь на форуме ПМЭФ в начале июня представители компании как раз говорили о том, что планируют завалить Россию «электричками».