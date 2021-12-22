Опубликованы первые фотографии обновленного кроссовера Haval Jolion

В Поднебесной тестовые испытания обновленного Haval Jolion еще не завершились, а вот в Тайланде, по данным «Китайских автомобилей», рестайлинговый кроссовер уже поступил в продажу. Судя по снимкам, опубликованным местными блогерами, компактный SUV получил видоизмененную радиаторную решетку и перелицованную переднюю оптику. Корму же дизайнеры трогать не стали.

Но куда интереснее, что в ходе обновления Haval Jolion обзавелся новым силовым агрегатом — гибридной установкой, построенной вокруг 1,5-литрового бензинового мотора. Ее суммарная мощность достигает 190 л. с., а максимальный крутящий момент — 375 Нм. Заявлено, что в смешанном цикле такой кроссовер потребляет всего 4,2 л на 100 км. Прочие технические данные, увы, не раскрываются.

О своих намерениях привезти гибридный Jolion в Россию представители Haval пока не объявляли. Возможно ли это? В теории — да. Особенно учитывая, что конкуренты — вспомним компанию Geely и новый Atlas Pro — потихоньку это направление развивают. Как бы то ни было, вряд ли мы увидим посвежевший Jolion в ближайшее время. Ведь как уже было сказано, у нас «Джолион» появился недавно, и обновляться ему пока рано.