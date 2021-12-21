Почему зимой в автомобиле примерзают двери и как с этим бороться

Сколько веревочки не виться, а воз и ныне там: стоит «треснуть» первым морозам, как «парадная дверь» в салон автомобиля начинает подбрасывать сюрпризы. Порой примерзнет так, что приходится бежать к багажнику в поисках вспомогательных средств. Еще бы, ведь грубая мужская сила, помноженная на мороз, запросто может стать фатальным испытанием для пластиковой дверной ручки.
Скажем сразу, проблема — в том числе, в резиновом уплотнителе, который набирает влагу, а после промерзает от первого же серьезного похолодания. Происходит это из-за простого износа резинки, которая внутри пористая, а сверху имеет тонкий защитный слой. Вернее, имела — снашивается уплотнитель за пару лет, а замена обойдется «в копеечку», ведь счастливые времена «девяток» и прочих «жигулей» с дешевыми запчастями остались в прошлом. Получается, предстоит терпеть и просто верить в удачу? Есть решение и надежнее.
Чтобы уплотнитель дверей не просто сохранял эластичность, но еще и не набирал влагу, нужно всего-то обработать его силиконовой смазкой. Хитрость, как водится, в выборе самой смазки и в методах ее нанесения. Начнем с состава: нужна силиконовая смазка на основе полимеров, а не воды, как это часто предлагается. Иначе это будет борьба с ветряными мельницами. Нам же требуется гидрофобная пленка на поверхности, которая защитит и от примерзания, и от повышенного износа. Так же стоит избегать минеральных масел в составе, которые приводят к разбуханию и усадке. Теперь о нанесении: одно неосторожное движение при нанесении смазки из баллончика и силикон у вас на обивке. Впрочем, удобный, функциональный и практичный вариант, сочетающий в себе все вышеописанные требования, есть. Это флакончик с роликовым аппликатором.
Например, силиконовая смазка ASTROhim. Да-да, выглядит это, как хорошо всем нам знакомые роликовые дезодоранты. И применительно к автомобилю такой формат очень даже уместен. Во-первых, смазкой в таком форм-факторе очень удобно пользоваться: состав наносится дозировано и точно «по адресу», не требует ни меткости, ни ловкости. Во-вторых, наносится он чрезвычайно экономично: такого крошечного флакончика хватит и на все двери, и на багажник, и на капот. А в-третьих, это действенно. Нужно только протереть резиновые уплотнители от грязи перед обработкой. Ну и потом убрать тряпочкой «излишки» силиконовой смазки. «Срабатывание» будет уже на следующее утро, когда дверь на морозе распахнется без всяких усилий, Кроме этого, лучше станет со звукоизоляцией: привычный дорожный шум останется там, где ему и должно быть — на улице. И, кстати, окна в машине запотевать станут куда меньше. И все просто, быстро и дешево. Как мы любим.
Даже потрепанные дверные уплотнители можно «привести в чувство», если регулярно их обрабатывать силиконовой смазкой. Не обрызгивать, не опылять, а именно тщательно обрабатывать: шаг за шагом, сантиметр за сантиметром. Впрочем, это не так сложно, как заменить весь уплотнитель. И гораздо дешевле.