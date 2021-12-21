Почему зимой в автомобиле примерзают двери и как с этим бороться

Сколько веревочки не виться, а воз и ныне там: стоит «треснуть» первым морозам, как «парадная дверь» в салон автомобиля начинает подбрасывать сюрпризы. Порой примерзнет так, что приходится бежать к багажнику в поисках вспомогательных средств. Еще бы, ведь грубая мужская сила, помноженная на мороз, запросто может стать фатальным испытанием для пластиковой дверной ручки.

Скажем сразу, проблема — в том числе, в резиновом уплотнителе, который набирает влагу, а после промерзает от первого же серьезного похолодания. Происходит это из-за простого износа резинки, которая внутри пористая, а сверху имеет тонкий защитный слой. Вернее, имела — снашивается уплотнитель за пару лет, а замена обойдется «в копеечку», ведь счастливые времена «девяток» и прочих «жигулей» с дешевыми запчастями остались в прошлом. Получается, предстоит терпеть и просто верить в удачу? Есть решение и надежнее.