Lexus показал новейший кроссовер RZ

Судя по новым снимкам, внешне Lexus RZ не будет сильно отличаться от других актуальных моделей бренда. Например, мы видим ту же агрессивную «морду» с дневными ходовыми огнями в форме молнии. Да, вместо радиаторной решетки заглушка, но, обратите внимание, тоже шестиугольной формы. Из прочих особенностей — узкие фонари с «разрешающей» корму полосой стоп-сигнала, зарядный порт со стороны водительской двери.

Салон новейшего Lexus RZ японцы пока держат в секрете. Не раскрывают они и технические подробности о машине. Известно лишь, что она базируется на платформе e-TNGA — той же «тележке», что лежит в основе Toyota bZ4X и Subaru Solterra. Им положено две модификации: с моторами на одной или обеих осях (в топовом исполнении это 218 л. с.) и максимальной дальностью хода в 460 км. А у «Лексуса», вероятно, будут и другие, более мощные версии.

Остается лишь добавить, что полноценная премьера Lexus RZ состоится в этом году — правда, когда именно, пока непонятно. О перспективах появления новинки в России тоже говорить рано. Хотя можно предположить, что до нас она однажды доберется. Ведь премиальные автопроизводители один за другим выводят на отечественный рынок свои «электрички», и вряд ли «Лексус» упустит возможность застолбить свое место в сегменте.