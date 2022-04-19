Китайский кроссовер Geely Atlas пережил очередное обновление

Так, на фотографиях, опубликованных компанией Geely, можно разглядеть перелицованную радиаторную решетку, выдержанную в стиле «гриля» старшего Monjaro, посвежевшие бамперы и оптику, а также новый дизайн 19-дюймовых колесных дисков. Сюрпризы ожидаются и в салоне: кроссовер обзаведется крупным (10,25") тачскрином мультимедийки, иными креслами и пересмотренным блоком климат-контроля.

Что же касается «железа», то китайцы держат подробности в секрете. Но наиболее вероятно, что никаких изменений с моторной линейкой не произойдет: Boyue будет по-прежнему продаваться с 1,8-литровым двигателем, доступным в двух степенях форсировки на 163 и 184 л. с. Нетронутой останется и гамма коробок передач, которая включает шестиступенчатую «механику» и семидиапазонный «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Напомним, что в России сейчас продается два «Атласа»: предыдущего и нового (Atlas Pro) поколения. Последний поступил в шоу-румы дилеров всего полгода назад, а потому ожидать скорого появления обновленной версии — той самой, что до конца апреля выкатят в Китае — не стоит.