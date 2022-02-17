Когда россияне полностью откажутся от автомобилей на «механике»

Первая причина банальна — более высокий уровень комфорта. По крайней мере, именно этим объясняет свой выбор 51% владельцев двухпедальных машин, которые приняли участие в опросе «Банкавто». Во-вторых, если раньше разница в цене между автомобилями с МКП и АКП была существенной, то теперь речь идет о нескольких десятках тысяч рублей. Иными словами, сегодня выбрать «механику» — не значит сильно сэкономить.

Возьмем в качестве примера самую популярную легковушку по итогам 2021-го — Kia Rio. За седан в исполнении «Комфорт» со 123-сильным мотором и ручной коробкой дилеры просят от 1 129 900 рублей, в то время как за аналогичную комплектацию с тем же двигателем, но на «автомате» — от 1 169 000 целковых. Разница — 40 000 рублей. Согласитесь, не такие большие деньги, учитывая общую стоимость машины.

В-третьих, утратило актуальность и суждение о том, что «механика» в разы надежнее и дешевле в обслуживании, нежели «автомат», «робот» или вариатор. Что касается последних двух трансмиссий, может, они и проигрывают «ручке» в виду того, что требуют правильной эксплуатации. А вот с современными гидротрансформатами дела обстоят иначе. И более подробно об этом эксперты портала «АвтоВзгляд» рассказывали здесь.