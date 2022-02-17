Когда россияне полностью откажутся от автомобилей на «механике»

По итогам минувшего года мировые продажи автомобилей на «ручке» снизились на 17%, следует из результатов исследования IHS Markit и ZF Group. Та же тенденция прослеживается на российском рынке: за последние пять лет объем реализованных машин с тремя педалями ощутимо сократился. Впрочем, иные регионы по-прежнему выбирают старую добрую «механику».
Так, по данным агентства «Автостат», больше всего поклонников мануальной трансмиссии проживает в Чукотском автономном округе, где на легковушки с ручной коробкой передач приходится порядка 85% всех продаж. Кроме того, «механику» горячо любят в Калмыкии (60%), в Костромской области (55%), Удмуртии и Тамбовской области (53%). Но это исключения — в подавляющем большинстве регионов доминируют «автоматы».
Но почему?
Первая причина банальна — более высокий уровень комфорта. По крайней мере, именно этим объясняет свой выбор 51% владельцев двухпедальных машин, которые приняли участие в опросе «Банкавто». Во-вторых, если раньше разница в цене между автомобилями с МКП и АКП была существенной, то теперь речь идет о нескольких десятках тысяч рублей. Иными словами, сегодня выбрать «механику» — не значит сильно сэкономить.
Возьмем в качестве примера самую популярную легковушку по итогам 2021-го — Kia Rio. За седан в исполнении «Комфорт» со 123-сильным мотором и ручной коробкой дилеры просят от 1 129 900 рублей, в то время как за аналогичную комплектацию с тем же двигателем, но на «автомате» — от 1 169 000 целковых. Разница — 40 000 рублей. Согласитесь, не такие большие деньги, учитывая общую стоимость машины.
В-третьих, утратило актуальность и суждение о том, что «механика» в разы надежнее и дешевле в обслуживании, нежели «автомат», «робот» или вариатор. Что касается последних двух трансмиссий, может, они и проигрывают «ручке» в виду того, что требуют правильной эксплуатации. А вот с современными гидротрансформатами дела обстоят иначе. И более подробно об этом эксперты портала «АвтоВзгляд» рассказывали здесь.
Так чего же ждать дальше?
А дальше, вероятнее всего, механическая коробка продолжит терять позиции. И не только потому, что автомобили с МКП перестанут покупать — их перестанут и производить в таком количестве. Напомним, что о своем намерении отказаться в обозримом будущем от мануальной трансмиссии уже объявили такие компании, как Subaru, BMW, Audi и Volkswagen.
Эксперты «Банкавто» предполагают, что через 10 лет доля двухпедальных машин в автопарке страны достигнет ⅔. Количество предложений с механической трансмиссией ощутимо сократится — причем как в премиальном, так и в массовом сегменте. «Ручка» останется разве что в мелкосерийных спорткарах да на утилитарной технике — скажем, на внедорожниках, рассчитанных на действительно смелые офф-роуд приключения.
Вряд ли такой расклад порадует тех, кто испытывает удовольствие от управления автомобилем на «механике». У них почти не останется выбора: две педали или сильно подержанная машина со «вторички». С другой стороны, поклонников МКП тоже становится с каждым годом все меньше — а курсантов автошкол, обучающихся вождению на АКП, напротив, больше. Вернемся к опросу «Банкавто»: только у 68% респондентов есть полноценные «права», позволяющие «дергать ручку»…