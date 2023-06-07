Чего опасаться, выбирая Haval F7 и F7x с пробегом

В прошлом году, по данным АЕБ, Haval продал 10 015 авто, а в нынешнем уже 31 567. Рост — 215%. Более того, долгожители рынка — модели F7 и F7x вошли в десятку самых популярных «железных коней» на «вторичке». Причем на автомобильных классифайдах все чаще встречаются двух или трехлетние кроссы. На первый взгляд — выгодное предложение. Так ли это, давайте разберемся детально на примере нескольких «азиатов», намотавших более 250 000 км пробега. Про их слабые места пишет дзен-канал «Автослучай».
Останавливаться на отзывной кампании по замене топливных патрубков подробно не будем. Все помнят истории про пожары «Хавейлов». С этим и связан отзыв. Поэтому при выборе подержанного экземпляра проверяете факт визита на сервис для обновления топливопроводов.
Обратите внимание и на турбину. После 150 000 км пробега «улитка» начинает нередко выбрасывать масло во впускную систему, что приводит к снижению тяги, а иногда и к перегревам. Винят в этом обычно неграмотного владельца, который не дает мотору поработать после остановки пару минут на холостых оборотах. Однако на «немцах» подобной «беды» нет. А ведь там моторы более сложные в техническом плане.
Идем дальше. Уже на 100 000 км некоторые экземпляры отметились некорректной работой, а иногда и поломкой клапанов муфт системы VVT-i. Получается, что клапан перестает штатно пропускать смазку в муфту или вовсе не открывается. Так под капотом появляется стук, а после обороты начинают плавать. Если запустить проблему, муфты сломаются из-за масляного голодания.
Но есть проблема и похуже. После 180 000 км у машин сразу после запуска мотора около минуты горит контрольная лампа давления масла. Что говорит о подклинивании маслонасоса. Из-за его некорректной работы двигателю какое-то время просто не хватает смазки. Постепенно это приводит к капитальному ремонту агрегата и замене насоса.
Вывод — проверьте по сервисной книжке интервалы проведения плановых ТО. Если прошлый хозяин тянул с визитом к дилеру и экономил на расходниках, то такую машину лучше не покупать.
Наконец, автор канала «Категория В» пишет, что, когда на одометре его «Хавейла» появились цифры 250 000 км, пришлось ремонтировать рулевую рейку. Меняли втулки и сальники, потому как появился стук, а на руле — люфт. Говорят, такое происходит часто.
В конце отметим, что после 130 000 км начинают сдаваться рулевые тяги и ступичные подшипники. Появляются различные «глюки» в электронике и толчки в коробке передач. «Перепрошивка» помогает недолго. Поэтому покупка подержанного «Хавейла» — серьезный риск. Первый хозяин будет хвалить машину, а второй пожалеет о покупке, потому что она начнет сыпаться. И далеко не по мелочи.