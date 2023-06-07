Чего опасаться, выбирая Haval F7 и F7x с пробегом

В прошлом году, по данным АЕБ, Haval продал 10 015 авто, а в нынешнем уже 31 567. Рост — 215%. Более того, долгожители рынка — модели F7 и F7x вошли в десятку самых популярных «железных коней» на «вторичке». Причем на автомобильных классифайдах все чаще встречаются двух или трехлетние кроссы. На первый взгляд — выгодное предложение. Так ли это, давайте разберемся детально на примере нескольких «азиатов», намотавших более 250 000 км пробега. Про их слабые места пишет дзен-канал «Автослучай».

Останавливаться на отзывной кампании по замене топливных патрубков подробно не будем. Все помнят истории про пожары «Хавейлов». С этим и связан отзыв. Поэтому при выборе подержанного экземпляра проверяете факт визита на сервис для обновления топливопроводов.

Обратите внимание и на турбину. После 150 000 км пробега «улитка» начинает нередко выбрасывать масло во впускную систему, что приводит к снижению тяги, а иногда и к перегревам. Винят в этом обычно неграмотного владельца, который не дает мотору поработать после остановки пару минут на холостых оборотах. Однако на «немцах» подобной «беды» нет. А ведь там моторы более сложные в техническом плане.