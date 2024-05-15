У Solaris HC очередной конкурент: к старту продаж готов новый кроссовер GAC

Компания GAC, в 2024 году вывести в 2024 году на российский рынок сразу четыре новые модели, готовит вторую новинку. Вслед за уже представленным минивэном M8 в продаже должен появиться кроссовер GS3.

Компактный SUV при габаритах 4410 х 1825 х 1685 мм и колесной базе 2650 мм получит 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 177 л.с. и 270 Нм, 7-ступенчатую роботизированную коробку передач с двойным сцеплением и передний привод. Как сообщает telegram-канал «Китайские автомобили», компания завершила процесс оформления Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

Формально новый автомобиль уже готов к старту продаж, но официально о выходе GAC GS3 на российский рынок производитель пока не заявляет. Скорее всего, старт продаж состоится в конце мая 2024 года. Соперниками новой модели из Поднебесной в нашей стране станут ее соотечественники вроде Changan CS35 Plus и Chery Tiggo 4 Pro, а также Solaris HC — возрожденной Hyundai Creta с новыми шильдиками.