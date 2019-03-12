В каких случаях необходимо вмешиваться в разборку на дороге

Ведь почти всегда в таких ситуациях остановить бой одними только словами невозможно, потому что дерущиеся люди в пылу кипящего гнева просто глухи к окружающим голосам и звукам. А если вы не уверены, что сможете безопасно для себя в буквальном смысле встать между бойцами и унять их агрессию, то лучше вообще не вмешиваться.

Однако вряд ли будет уместным проехать мимо, если вы стали свидетелем совсем неравного боя или откровенного избиения, когда речь идет уже об элементарном спасении человека.

Если в стародавние времена в русских кулачных боях драчунам запрещалось бить не только лежачего человека, но и даже соперника, присевшего на одно колено, то сейчас это правило уже давно не работает. В наше время жестокость зашкаливает, и нередко люди на своих лежащих жертвах буквально прыгают, не в силах обуздать свою злобу.