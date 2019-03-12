В каких случаях необходимо вмешиваться в разборку на дороге

Формально восстановить справедливость в разразившемся на дороге конфликте мы можем, позвонив в полицию. Ведь обычно бойцы, дерущиеся на проезжей части, нарушают ПДД сразу по несколько пунктам. Почти всегда своими действиями драчуны создают аварийную ситуацию, а их машины, сгоряча брошенные прямо посреди дороги, чаще всего преграждают проезд другим участникам движения. Как известно, пресечение любых правонарушений, включая нанесение телесных повреждений разной степени тяжести, входит в компетенцию стражей порядка.
Зачастую среди свидетелей находятся водители или пассажиры не из робкого десятка, которые пытаются разнять соперников и перевести разрешение конфликта в законное русло. Но прежде, чем вмешиваться в чужую битву с подобным благими намерениями, следует, соизмерять свои физические возможности, так как всегда есть вероятность, что определенная порция агрессии достанется и третьей стороне.