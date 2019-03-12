В каких случаях необходимо вмешиваться в разборку на дороге

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Подавляющее большинство водителей хотя бы один раз в своей жизни становились свидетелями дорожного конфликта, перешедшего в самую горячую стадию. Чаще всего, здравый смысл предостерегает от вмешательства в кулачный бой, если неизвестны причины разногласий и непонятно, кто из незнакомцев прав, а кто виноват. Однако бывают случаи, когда о необходимости ввязаться в разборки подсказывает совесть.
Иван Флягин

Формально восстановить справедливость в разразившемся на дороге конфликте мы можем, позвонив в полицию. Ведь обычно бойцы, дерущиеся на проезжей части, нарушают ПДД сразу по несколько пунктам. Почти всегда своими действиями драчуны создают аварийную ситуацию, а их машины, сгоряча брошенные прямо посреди дороги, чаще всего преграждают проезд другим участникам движения. Как известно, пресечение любых правонарушений, включая нанесение телесных повреждений разной степени тяжести, входит в компетенцию стражей порядка.

Зачастую среди свидетелей находятся водители или пассажиры не из робкого десятка, которые пытаются разнять соперников и перевести разрешение конфликта в законное русло. Но прежде, чем вмешиваться в чужую битву с подобным благими намерениями, следует, соизмерять свои физические возможности, так как всегда есть вероятность, что определенная порция агрессии достанется и третьей стороне.

Ведь почти всегда в таких ситуациях остановить бой одними только словами невозможно, потому что дерущиеся люди в пылу кипящего гнева просто глухи к окружающим голосам и звукам. А если вы не уверены, что сможете безопасно для себя в буквальном смысле встать между бойцами и унять их агрессию, то лучше вообще не вмешиваться.

Однако вряд ли будет уместным проехать мимо, если вы стали свидетелем совсем неравного боя или откровенного избиения, когда речь идет уже об элементарном спасении человека.

Если в стародавние времена в русских кулачных боях драчунам запрещалось бить не только лежачего человека, но и даже соперника, присевшего на одно колено, то сейчас это правило уже давно не работает. В наше время жестокость зашкаливает, и нередко люди на своих лежащих жертвах буквально прыгают, не в силах обуздать свою злобу.

Причем жертвами неоправданно жестоких побоев на наших дорогах все чаще становятся беззащитные женщины, пенсионеры и даже инвалиды. В таких случаях, прежде всего, следует немедленно позвонить в полицию и сообщить о происходящем. Затем необходимо проанализировать ситуацию и найти возможность хоть как-то отвлечь озверевшего человека от своей жертвы.

Конечно, мастеру спорта по боксу в такой ситуации в одиночку заступиться за слабого гораздо проще. Так же, как профессиональному психологу, скорее всего под силу эффективно воздействовать на неадекватного драчуна словами и уговорами, чтобы его успокоить.

В то же время абсолютно любой человек, ставший свидетелем подобной несправделивости, может, как минимум, привлечь к происходящему инциденту внимание водителей проезжающих машин или проходящих мимо пешеходов. Ведь, когда людей много, то остановить разбушевавшегося психопата всегда проще.

А если дело происходит на безлюдной трассе, то после звонка в полицию можно припарковать машину неподалеку на обочине и попытаться остановить проезажющий транспорт. Ведь речь идет о спасении здоровья человека, а иногда и о его жизни, и равнодушным в таких ситуациях оставаться никак нельзя.

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12 марта 2019
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