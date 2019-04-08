В России подорожали автомобили Mitsubishi и Jeep

Рост цен на российском авторынке продолжается, но уже не с такой бешеной скоростью, как в конце прошлого-начале текущего года. Правда, накануне переоценили свои модели сразу два бренда: Mitsubishi и Jeep.
Так, японцы подняли прайсы почти на всю продуктовую линейку на 10 000 — 60 000 рублей, за исключением обновленного Mitsubishi L200: он и без того подорожал после рестайлинга. Популярный Outlander свежего модельного года подрос в цене на 10 000 — 40 000 рублей в зависимости от комплектации. Компактный кроссовер Mitsubishi ASX прошлого года выпуска подорожал на 20 000, а текущего — сразу на 40 000 «деревянных».
Отныне за «паркетник» Eclipse Cross и внедорожник Pajero придется выложить дополнительно те же 20 000 «целковых».
Больше остальных не повезло тем, кто запланировал покупку Mitsubishi Pajero Sport: его ценник раздулся на 60 000 рублей. Стоит напомнить, что предыдущее подорожание «японцев» (от 20 000 до 64 000 рублей) зафиксировали 1 января.
Американцы тоже отличились, взвинтив ценники, правда, лишь на две своих модели. 40 000 рублей прибавил к стоимости Jeep Wrangler как в трехдверной, так и в пятидверной модификациях. А Jeep Grand Cherokee прирастил от 31 000 до 171 000 «деревянных». Кстати, прейскурант на последний, как сообщает агентство «Автостат», не менялся с сентября прошлого года.