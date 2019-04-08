В России подорожали автомобили Mitsubishi и Jeep

Так, японцы подняли прайсы почти на всю продуктовую линейку на 10 000 — 60 000 рублей, за исключением обновленного Mitsubishi L200: он и без того подорожал после рестайлинга. Популярный Outlander свежего модельного года подрос в цене на 10 000 — 40 000 рублей в зависимости от комплектации. Компактный кроссовер Mitsubishi ASX прошлого года выпуска подорожал на 20 000, а текущего — сразу на 40 000 «деревянных».

Отныне за «паркетник» Eclipse Cross и внедорожник Pajero придется выложить дополнительно те же 20 000 «целковых».