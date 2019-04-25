В России опять подорожали Porsche Macan и Panamera

Сегодня прайс на Porsche Macan в зависимости от комплектации раздулся на 142 000 — 159 000 рублей. В процентом выражении автомобиль стал дороже приблизительно на 3,5%. Отныне «паркетник», вооруженный 252-сильным мотором объемом 2 л, обойдется в 4 128 000 рублей. А покупка Macan S с трехлитровой «шестеркой» под капотом, выдающей до 354 «лошадей», выльется в 4 725 000 «целковых».

Немного меньше огорчила своих потенциальных покупателей Porsche Panamera, поднявшая цену на 69 000 — 107 000 (примерно +1% к старому прейскуранту), по данным сайта «Цена-Авто». «Четырехдверка» из Штутгарта в младшей версии с трехлитровым движком на 330 «лошадей» теперь оценивается от 6 651 000 рублей. Если хочется почувствовать мощь 440 сил (в варианте 4S), то придется выложить от 8 289 000 кровно заработанных, а за премиальные 680 «лошадок» (в версии Turbo S E-Hybrid Sport Turismo) требуют отдать от 13 061 000 рублей.

Стоит напомнить, что марка Porsche в России пользуется определенной популярностью. Так, в марте автомобили этого бренда выбрали 450 покупателей, повысив продажи на 43% по сравнению с прошлогодним показателем.