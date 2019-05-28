Opel опроверг рассекреченные в Сети цены на автомобили для России

В Сети опубликовали российские ценники на автомобили Opel, чьё появление на рынке ожидается ближе к концу года. Если верить инсайдерам, бюджетных моделей ждать не стоит. Но у портала «АвтоВзгляд» появилась еще более интересная информация.
Как сообщает российское издание Carscope, компактный кроссовер Opel Grandland X обойдется нашим соотечественникам от 1,8 млн. до 2,2 млн. рублей — в зависимости от комплектации.
Напомним, что для россиян «паркетник», дебютировавший в 2017 году, будут собирать на производственной площадке в немецком Айзенахе.
Модель разделила архитектуру с Peugeot 3008, в чьем арсенале имеется два мотора — бензиновый и дизель, оба выдают до 150 л. с. и агрегатируются с шестидиапазонным «автоматом». Прайс стартует от 2 029 000 рублей.
На фото Opel Zafira Life
На фото Opel Vivaro
Компактвэн Opel Zafira Life оценили от 2,3 млн. до 3 млн. «целковых», а цена на фургон Vivaro Transporter будет начинаться от 1,7 млн. рублей. Производство этих моделей наладят на заводе «ПСМА Рус» в Калуге.
Однако стоит учитывать, что эти данные не официальные. Как сообщил порталу «АвтоВзгляд» представитель пресс-службы концерна PSA Лилия Мокроусова обнародованные прейскуранты не соответствуют действительности, потому что руководство бренда на данный момент пока еще находится в процессе формирования и ценников и комплектаций авто, ожидаемых в России. Поэтому конечных данных пока быть не может.
Подробности компания сообщит ближе к старту продаж, а он запланирован на четвертый квартал 2019 года.