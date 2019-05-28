Opel опроверг рассекреченные в Сети цены на автомобили для России

Компактвэн Opel Zafira Life оценили от 2,3 млн. до 3 млн. «целковых», а цена на фургон Vivaro Transporter будет начинаться от 1,7 млн. рублей. Производство этих моделей наладят на заводе «ПСМА Рус» в Калуге.

Однако стоит учитывать, что эти данные не официальные. Как сообщил порталу «АвтоВзгляд» представитель пресс-службы концерна PSA Лилия Мокроусова обнародованные прейскуранты не соответствуют действительности, потому что руководство бренда на данный момент пока еще находится в процессе формирования и ценников и комплектаций авто, ожидаемых в России. Поэтому конечных данных пока быть не может.

Подробности компания сообщит ближе к старту продаж, а он запланирован на четвертый квартал 2019 года.