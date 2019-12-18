Как выросли цены на автомобили в России за последние пять лет

Средневзвешенный прайс на легковой автомобиль по результатам последних 11 месяцев — 1 539 100 рублей, как сообщает агентство «Автостат». Путем несложных вычислений можно выяснить, что сумма выросла более, чем в 1,5 раза, а точнее, на 53,7%.

Эксперты утверждают, что основной причиной такого скачка стало падение рубля. Основная девальвация произошла в 2014—2015 годах. И хотя рубль с тех пор стабилизировался, цены на авто продолжают подниматься, с отставанием компенсируя понижение стоимости отечественной валюты.

Но не стоит упускать из вида другие причины, такие как увеличение НДС и утилизационного сбора или повышение цен после обновления моделей. Так что, в 2020 году, в частности из-за утильсбора, цены будут тоже только расти. По предварительным прогнозам, ожидается скачок от 5% до 7%.

Напомним, что премьер-министр Дмитрий Медведе уже подписал постановление о повышении утилизационного сбора с 1 января 2020 года. Больше всего налог возрастет для легковых авто — в среднем на 110,7%.