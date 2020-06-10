В России вновь выросли цены на некоторые автомобили KIA

Прейскуранты поменялись у KIA Cerato и Optima, а также у кроссоверов Seltos, Sportage и Sorento Prime, нарастив от 5 000 до 20 000 рублей − в зависимости от модели и комплектации. По подсчетам специалистов ресурса «Цена Авто», прайс увеличился на 0,4−1,4% по сравнению с предыдущими ценами.

Итак, седан KIA Cerato подорожал на 5000—10 000 рублей. Отныне его покупка выльется в 1 164 900. Отмечается, что модель третьего поколения, по-прежнему присутствующая в продуктовой линейке под именем Cerato Classic, в цене не изменилась.

Еще одна «четырехдверка» — KIA Optima — подняла стоимость на 20 000 рублей во всех комплектациях и теперь обойдется в 1 424 900. Кстати, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», бизнес-седан в России в скором времени сменит поколение, а вместе с тем и название на K5.

Кроссовер KIA Seltos, вышедший на наш рынок в начале марта 2020 года, стал дороже на 10 000 рублей во всех версиях, кроме двух старших: сегодня его цена стартует от ₽1 129 900. Ценники на паркетники Sportage и Sorento Рrime взлетели на 20 000 рублей. Первый сейчас оценивается в 1 444 900, второй — в 2 104 900 рублей.

Напомним, что в марте корейцы уже переоценивали большинство своих моделей. Тогда прибавка составила 10 000—50 000 «целковых».