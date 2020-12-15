Объявлены российские цены на кроссовер Mazda CX-30

После новогодних праздников российские дилеры Mazda начнут прием заказов на кроссовер CX-30, который придет на смену «трешке». Автомобиль, построенный на базе «легковой» модели, получил 150-сильный двухлитровый атмосферник семейства Skyactiv, сочетающийся как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Интересно, что на выбор покупателя предложат и тип привода — передний или полный.

Начальной комплектацией для Mazda CX-30 станет версия Drive, располагающая множеством ассистентов активной и пассивной безопасности, включая систему G-Vectoring Plus. Из прочих опций — электрические стеклоподъемники, кондиционер, аудиосистема с 8 динамиками. Кроссоверы в простейшем исполнении оснащаются исключительно «механикой» и передним приводом. За такой авто придется отдать не менее 1 620 000 рублей.

Средний вариант — Active — подразумевает проекцию на лобовое стекло, датчики дождя и освещенности, круиз-контроль, однозонный «климат», обогрев передних кресел, мультимедийную систему с поддержкой смартфонов по Apple CarPlay и Android Auto, мультифункциональное рулевое колесо. «Активный» Mazda CX-30 с передним приводом попросит за себя 1 869 000 рублей, с полным — на 100 000 целковых больше.

Что же до старшей версии Supreme, то ее ценник начинается от 2 009 000 рублей. Полноприводный вариант, самый богатый на всевозможные опции, в фирменном цвете Soul Red Crystal с черно-белой отделкой салона обойдется уже как минимум в 2 511 400 «деревянных».