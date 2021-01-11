В 2021 году автомобили в России уже подорожали на 5%

По данным «Коммерсанта», автомобили Volkswagen прибавили в цене с начала года в среднем 2%, а машины родственной марки Audi — на 2,2%. Около 2% к прежним прайсам накинули дилеры LADA: Granta стала на 2,5% дороже, Vesta — на 3,8%, вездеход 4х4 — на 2,9%, а XRAY — на 0,8%. Примерно так же изменились ценники Hyundai — стоимость «корейцев» выросла на 15 000—50 000 рублей в зависимости от модели.

Что же до премиальных авто, то в целом по сегменту подорожание более ощутимо. Так, Mercedes-Benz «потяжелели» на 4—5%, а BMW — на 4,5%. Если относить к «премиалам» и машины марки Volvo, то их ценники подросли в среднем на 5% — модели прибавили не менее 100 000 рублей к прошлогоднему прайсу.

По мнению экспертов, подорожание легковушек продолжится, ведь многие марки еще «не отыграли в ценах эффект девальвации рубля» и до сих пор реализовывают машины в убыток. Ожидается, что в отличие от предыдущих лет, когда в начале года можно было традиционно приобрести авто по «вкусному» прайсу, в этот раз за хорошими скидками придется побегать.

К тому же машин, выпущенных в 2020, на складах осталось совсем немного — все они, по прогнозам дилеров, разлетятся до конца января. А покрыть дефицит производители смогут не раньше марта.