Операционный лизинг: как компаниям пользоваться всегда новыми машинами

Важно отметить, что все вопросы, связанные с покупкой автомобилей, их регистрацией в ГИБДД, страхованием (ОСАГО и каско) и уплатой налогов, решают сотрудники лизинговой компании. Чем крупнее лизинговая компания, чем шире сеть ее региональных представителей, тем больше у нее возможностей и партнерских скидок.

Обслуживание и эксплуатация

Все заботы по обслуживанию и ремонту автомобиля по договору операционного лизинга берет на себя лизинговая компания, делегируя полномочия дилерским или аккредитованным сервисным центрам. У крупных игроков рынка, таких как ВТБ Лизинг, широкий список партнеров, предоставляющих услуги технической поддержки, поэтому компании не потребуется долго искать подходящую станцию техобслуживания или гонять машины на ТО «за тридевять земель». Если транспорт работает на длинном плече (магистральные перевозки), то расположение ближайшей «сервисной точки» на пути следования подскажут специалисты службы поддержки. Подчеркнем, перевозчику не нужно заключать отдельные договоры с дилерскими центрами или СТО, так как их уже заключил лизингодатель. Это снижает нагрузку на делопроизводство и бухгалтерию компании, а также упрощает бюджетирование, так же как и равномерные лизинговые платежи в течение всего срока владения автопарком.

Так как сервисным обслуживанием автомобиля в операционном лизинге занимается лизинговая компания, снижается риск форс-мажорных ситуаций, связанных с задержкой машины ремонтной организацией из-за возможных проблем с оплатой услуг. Разумеется, клиенту лизинговой компании не придется вносить депозиты на счета дилеров и СТО для проведения необходимых работ. Кроме того, в обслуживание машин входит и шинный сервис, расширенный за счет услуг сезонного шиномонтажа и хранения шин на складах специализированных центров. И всё это со скидками от партнеров, которые есть у крупных лизинговых компаний. Например, в ВТБ Лизинг они достигают 50%.

Аналогичная ситуация по заправке топливом. Лизинговая компания заключает договоры с крупными игроками топливного рынка, и ее клиенты могут заправляться на АЗС определенных сетей с дисконтом. Здесь тоже всеми финансовыми потоками управляет лизинговая компания, которая и производит окончательный расчет со своими партнерами. Расходы на топливо будут автоматически включены в пакет счетов по лизинговому договору, и это очень удобно.

По сути операционный лизинг избавляет компании от необходимости решения вопросов, связанных с эксплуатацией транспортных средств.