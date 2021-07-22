Операционный лизинг: как компаниям пользоваться всегда новыми машинами

До недавнего времени, а точнее, до 2014 года, операционный лизинг в России был услугой, востребованной весьма узким кругом юридических лиц. Количество таких контрактов в общем портфеле лизинговых сделок составляло не более одного процента — капля в море по сравнению с Европой, где эти показатели приближались к 30% в корпоративных автопарках. Ситуация начала меняться, когда компании стали искать новые, более эффективные пути обновления парков машин.
Механизм операционного лизинга становится все более актуальным для бизнеса, и пришло время рассказать о нем подробно.
Одним из пионеров операционного лизинга в России является компания АО ВТБ Лизинг, которая вывела на рынок свой первый продукт в этом сегменте в 2013 году. За прошедшие семь лет компания накопила приличный опыт, усовершенствовала свое предложение и более тонко адаптировала его под российские реалии. Рассмотрим, как выглядит процесс операционного лизинга на практике — от получения машины в пользование до ее возврата лизингодателю.
Получение автомобиля
Начнем с важного: в операционном лизинге, как правило, отсутствует авансовый платеж и есть скидка на автомобили от 6 до 20% их рыночной стоимости. Компании это выгодно как с точки зрения оптимизации затрат (инвестиций в бизнес), так и сроков заключения договора: нет необходимости искать средства на первоначальный взнос. После того, как договор подписан, машина сразу начинает работать и приносить доход. Отлаженный алгоритм оформления документов позволяет бизнесу оперативно брать автомобили под выполнение конкретных объемов работ. Так появляется возможность регулировать количество необходимых для эффективного ведения деятельности машин, оптимизируя расходы.
Важно отметить, что все вопросы, связанные с покупкой автомобилей, их регистрацией в ГИБДД, страхованием (ОСАГО и каско) и уплатой налогов, решают сотрудники лизинговой компании. Чем крупнее лизинговая компания, чем шире сеть ее региональных представителей, тем больше у нее возможностей и партнерских скидок.
Обслуживание и эксплуатация
Все заботы по обслуживанию и ремонту автомобиля по договору операционного лизинга берет на себя лизинговая компания, делегируя полномочия дилерским или аккредитованным сервисным центрам. У крупных игроков рынка, таких как ВТБ Лизинг, широкий список партнеров, предоставляющих услуги технической поддержки, поэтому компании не потребуется долго искать подходящую станцию техобслуживания или гонять машины на ТО «за тридевять земель». Если транспорт работает на длинном плече (магистральные перевозки), то расположение ближайшей «сервисной точки» на пути следования подскажут специалисты службы поддержки. Подчеркнем, перевозчику не нужно заключать отдельные договоры с дилерскими центрами или СТО, так как их уже заключил лизингодатель. Это снижает нагрузку на делопроизводство и бухгалтерию компании, а также упрощает бюджетирование, так же как и равномерные лизинговые платежи в течение всего срока владения автопарком.
Так как сервисным обслуживанием автомобиля в операционном лизинге занимается лизинговая компания, снижается риск форс-мажорных ситуаций, связанных с задержкой машины ремонтной организацией из-за возможных проблем с оплатой услуг. Разумеется, клиенту лизинговой компании не придется вносить депозиты на счета дилеров и СТО для проведения необходимых работ. Кроме того, в обслуживание машин входит и шинный сервис, расширенный за счет услуг сезонного шиномонтажа и хранения шин на складах специализированных центров. И всё это со скидками от партнеров, которые есть у крупных лизинговых компаний. Например, в ВТБ Лизинг они достигают 50%.
Аналогичная ситуация по заправке топливом. Лизинговая компания заключает договоры с крупными игроками топливного рынка, и ее клиенты могут заправляться на АЗС определенных сетей с дисконтом. Здесь тоже всеми финансовыми потоками управляет лизинговая компания, которая и производит окончательный расчет со своими партнерами. Расходы на топливо будут автоматически включены в пакет счетов по лизинговому договору, и это очень удобно.
По сути операционный лизинг избавляет компании от необходимости решения вопросов, связанных с эксплуатацией транспортных средств.
Сдача транспортного средства
Когда действие договора заканчивается, компания возвращает автомобиль лизингодателю и может сразу же взять новый. В зависимости от потребностей бизнеса замена машин может производиться по достижении определенного пробега или когда у компании возникает срочная необходимость в использовании другой модели. Причем такой обмен происходит в тот же день. Во-первых, это очень быстро, а во-вторых, избавляет предприятие от удваивания затрат в тот период, когда новые машины уже в парке, а старые еще не сданы. Всеми вопросами, связанными с диагностикой машин и их подготовкой к продаже, занимается также лизинговая компания.
Выбор автомобиля за клиентом
Какие машины можно взять в операционный лизинг? Любые! Это могут быть премиальные седаны для руководства компании, корпоративные микроавтобусы для перевозки сотрудников, лёгкие коммерческие автомобили, грузовики и другие. Очень распространенная категория — корпоративные легковые автомобили, которые используют рядовые сотрудники фирмы (например, торговые представители) для служебных целей.
Операционный лизинг сегодня стремительно набирает обороты и имеет большой потенциал, так как несет компаниям целый ряд существенных преимуществ, о которых мы говорили в этом материале. Главное из них — возможность всегда иметь в своем распоряжении новые современные машины, использование которых помогает бизнесу добиваться высоких экономических результатов.