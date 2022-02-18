Как правильно искать недорогой, но «живой» грузовик

Сколько вообще должен стоить грузовик? За отправную точку берется марка и модель, но не год выпуска автомобиля. Понятно, что хочется взять вариант посвежее, но, по большому счету, для коммерческого автомобиля не важны ни возраст, ни пробег, а важно состояние — рамы, кабины и основных агрегатов, включая двигатель и трансмиссию.

Поэтому на ресурсе Авито Авто выбирается раздел «Грузовики и спецтехника» и нужный тип техники, потом «вбиваются» марка, модель и сумма, которой располагает покупатель. По-хорошему, надо отсеивать самые дорогие и самые дешевые экземпляры, но не сейчас: в данной ситуации нас интересуют именно максимально доступные предложения.

Вот реальный пример: цельнометаллический фургон продают за 1 000 000 рублей, но — с неисправным двигателем (пробит блок цилиндров). Однако близкий по возрасту и состоянию аналог стоит 1 500 000 «целковых», а контрактный мотор — 300 000. А значит, есть смысл купить обездвиженное авто, в который затем имплантировать работоспособный ДВС.