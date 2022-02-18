Как правильно искать недорогой, но «живой» грузовик

Фото производителя.
Бюджеты бывают разные, и очень часто небольшой фирме или частному предпринимателю действительно нужен грузовик, но денег слишком мало, чтобы замахиваться на покупку новой техники. Да и с подержанной сейчас все непросто! Скажем, легкая коммерческая техника и тяжелые самосвалы нынче разлетаются почти молниеносно, а потому продавцы «держат цену». Портал «АвтоВзгляд» совместно с Авито Авто выяснил, есть ли смысл искать машину «по низу рынка».
Максим Строкер

Сколько вообще должен стоить грузовик? За отправную точку берется марка и модель, но не год выпуска автомобиля. Понятно, что хочется взять вариант посвежее, но, по большому счету, для коммерческого автомобиля не важны ни возраст, ни пробег, а важно состояние — рамы, кабины и основных агрегатов, включая двигатель и трансмиссию.

Поэтому на ресурсе Авито Авто выбирается раздел «Грузовики и спецтехника» и нужный тип техники, потом «вбиваются» марка, модель и сумма, которой располагает покупатель. По-хорошему, надо отсеивать самые дорогие и самые дешевые экземпляры, но не сейчас: в данной ситуации нас интересуют именно максимально доступные предложения.

Вот реальный пример: цельнометаллический фургон продают за 1 000 000 рублей, но — с неисправным двигателем (пробит блок цилиндров). Однако близкий по возрасту и состоянию аналог стоит 1 500 000 «целковых», а контрактный мотор — 300 000. А значит, есть смысл купить обездвиженное авто, в который затем имплантировать работоспособный ДВС.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

Увы, но при подборе недорогого комтранса нельзя ограничивать свой выбор одной маркой — чем шире список доступных вариантов, тем больше шансов приобрести действительно достойный экземпляр! А значит, процедуру поиска придется повторить несколько раз — вбивая в поисковик Авито Авто разные бренды и модели.

Правда, в любом правиле традиционно есть исключения: когда нужен ультрадешевый самосвал (например, для работы на ферме), понятно, что самым подходящим станет простой отечественный среднетоннажник! Все остальные альтернативы — это старый неремонтопригодный автохлам, к которому, как правило, нет никаких запчастей.

А вот купить недорогой фургон иностранного происхождения можно, если искать списанные инкассаторские броневики — их часто предлагают на электронных площадках вроде Авито Авто. Вам придется снять спецсигналы, убрать раскраску, но сейчас, как уверяют продавцы, списанные «инкассаторы» без проблем встают на учет ГИБДД.

Впрочем, в этих предложениях тоже есть свои важные нюансы. Как правило, у бронемашин — изношенная подвеска, уставшая трансмиссия и полуживой мотор. Ведь перевозчики ценностей никогда не глушат автомобили, и при небольшом пробеге самой машины двигатель имеет огромную наработку.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

Для дизелей это значит не только износ цилиндро-поршневой группы, но и немалые расходы на обновление топливной системы. Сразу прикиньте, что новый ТНВД будет стоить около 50 000 рублей, а каждая форсунка — от 20 000, притом часто «инжекторы» выходят из строя сразу вместе. Готовы вложить до 150 000 рубликов?

Отсюда вывод: при покупке техники «по низу» рынка очень важна первоначальная диагностика. От того, сколько и каких дефектов вы обнаружите при осмотре, будет зависит дальнейшая судьба купленной «бэушки»: либо она выйдет на линию, либо — встанет на прикол.

В любом случае, сразу эксплуатировать только что купленный грузовик не получится. Первым делом придется устранить выявленные во время первичной диагностики недостатки, а затем — провести вдумчивое (а потому недешевое) техобслуживание. То есть заменить технические жидкости, а заодно — оценить ресурс узлов и агрегатов.

Такой подход позволит примерно спрогнозировать грядущие траты, ведь опытный механик обязательно предскажет, сколько еще проживут сцепление, мотор и вся остальная «техническая начинка». Более того, запчасти будет правильным покупать заранее, ведь некоторые позиции могут оказаться дефицитными.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

Впрочем, практически любой дефицит сегодня реально найти на онлайн-площадках. Главное — не ограничиваться одним регионом, а искать предложения по всей стране. Этот же совет касается и самих грузовиков: смело расширяйте географию поиска, ведь подходящий вариант может найтись не рядом, а в нескольких сотнях или даже тысячах километров.

Собственно, при наличии площадки Авито Авто, где собрано более 220 000 объявлений по продаже транспорта, нет никаких проблем, чтобы искать комтранс, новый и с пробегом, по всей стране (или — в избранных регионах) по выгодным ценам. Более того, недавно на сайте обновились каталог грузовиков и поисковые фильтры, так что искать нужное стало намного проще.

А искать есть среди чего! Если посчитать количество аналогичных предложений на других сайтах, то их будет минимум в 4—6 раз меньше… Плюс ко всему на Авито Авто действительно много недорогих вариантов по пробегу. Так, более 25 000 объявлений — это грузовики (включая LCV) с пробегом по цене до 1 200 000 рублей.

В любом случае, кто ищет, тот всегда найдет. Правда, отыскав недорогой грузовик, надо понять, что такая покупка будет требовать регулярных вложений! О чем, кстати, на стадии подбора авто думают далеко не все… Впрочем, в следующей части нашего ликбеза портал «АвтоВзгляд» подробно расскажет, какие выкладки нужно сделать перед покупкой грузовой «бэушки».

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18 февраля 2022
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