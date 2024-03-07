Режим экономии: россияне стали меньше тратить на автомобили

В январе 2024 года наши соотечественники потратили на покупку новых машин меньше, чем в последний месяц прошлого года. Выручка комерсантов от продажи легковушек упала разом на 100 с лишним миллиардов рублей.

Как сообщает ресурс «Автостат. Инфо», в декабре 2023 года за новые машины российские продавцы получили 352 млрд. рублей, а вот в первый месяц 2024-го их выручка существенно снизилась. В январе дилеры смогли продали легковых автомобилей всего на 240 млрд. руб.

При этом на иномарки пришлось 87% выручки, причем большая часть — более 70% — досталась автопроизводителям из Поднебесной. Примечательно, что падение выручки сопровождалось сменой лидера. Самой востребованной у покупателей маркой стал китайский бренд Geely с выручкой 32 млрд. рублей, который подвинул с первой строчки марку LADA — отечественный автопроизводитель, как и Chery, в январе 2024 года получил выручку в 26 млрд. рублей.

Самой популярной у покупателей моделью в первом месяце года оказались китайские кроссоверы Geely Monjaro, обеспечивший выручку 17 млрд. рублей, и Haval Jolion с выручкой 10,4 млрд. Третье место в рейтинге досталось LADA Granta (9,9 млрд.).